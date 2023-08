Die Ergebnisse der Lebensmittelproben sind ausgewertet: Keines der fünf Restaurants, das das Landratsamt wegen Hygieneverstößen geschlossen hatte, muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Im Juli wurden fünf Betriebe nach Lebensmittelkontrollen geschlossen. Mittlerweile haben vier davon wieder geöffnet. Eines bleibt laut Landratsamt zu. Allerdings nicht auf Anordnung der Behörde, sondern aus wirtschaftlichen Gründen.

„Die Betriebe haben alle Vorgaben zur Beseitigung der Mängel unverzüglich umgesetzt“, schreibt Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage der LZ. Trotzdem müssen alle fünf Betriebe ein Bußgeld von mindestens 350 Euro zahlen.

„Die gesperrte tiefgekühlte Ware wurde freigegeben“

Noch offen war, ob auf sie auch ein Strafverfahren zukommt. Das hing von den Ergebnissen der Proben ab, die in den Betrieben genommen wurden. „Die Proben wurden nicht beanstandet, die gesperrte tiefgekühlte Ware wurde freigegeben“, schreibt das Landratsamt nun auf Nachfrage. „Straftatbestände liegen nicht vor, da laut Gutachten keine Gesundheitsgefahr von den Lebensmitteln ausging.“

Landrat Elmar Stegmann war bei einer der Kontrollen im Juli selbst mit dabei. „Es war ekelerregend“, sagte er danach. Insgesamt vernichteten die Mitarbeiter rund eine Tonne Lebensmittel aus verschiedenen Restaurants.

„Bei den vernichteten Lebensmitteln handelte es sich um unterschiedlichste Produkte“, schreibt Landratsamtssprecherin Sibylle Ehreiser. Unverarbeitete Zutaten seien ebenso vernichtet worden wie bereits zubereitete Produkte, zum Beispiel Soßen oder Nudeln.

In allen Betrieben gab es Hygienemängel

In vier der fünf Betriebe hatten die Kontrolleure laut Landratsamt „abgelaufenes, beziehungsweise unhygienisch aufgetautes oder gelagertes Fleisch oder Fisch“ vorgefunden. In allen Betrieben habe es Mängel bei der Betriebshygiene gegeben.

In allen fünf Betrieben wurden zudem Lebensmittel in Umlauf gebracht, die unter unhygienischen Bedingungen hergestellt oder behandelt worden waren. In drei Restaurants waren zudem Lebensmittel verkauft worden, die nicht zum Verzehr geeignet waren. Betroffen waren jeweils „sämtliche im Betrieb gelagerten und hergestellten Lebensmittel“.

Das Landratsamt schreibt, dass es sich bei keinem der fünf Betriebe um „nur geringe Verstöße“ gehandelt habe. Die Behörde verweist auf die neue Informationspflicht, nach der Lebensmittelverstöße ab einem Bußgeld von mindestens 350 Euro auf der Internetseite des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht werden müssen.

Das betreffe unter anderem „Verstöße in nicht nur unerheblichem Ausmaß oder wiederholte Verstöße gegen Vorschriften, die dem vorsorgenden Gesundheitsschutz dienen“, so das Landratsamt. „Die Formulierung ,in nicht nur unerheblichem Ausmaß’ schließt Bagatellverstöße wie gesprungene Fliesen oder leichte Verschmutzungen von der Anwendung der Vorschrift aus.“