Kurz, aber heftig war der Sturm, der am Montagmorgen über den See und Lindau hinwegfegte. Die rund sechs Windstärken brachten diese Segelyacht zum Kentern, die vor Bad Schachen an einer Boje befestigt war.

Die Yacht, ein so genannter Hubkieler, hatte den Kiel aufgrund des flachen Wassers nach oben gezogen. Doch das war in diesem Fall ihr Verhängnis. Das flache Wasser bereitete den Einsatzkräften zudem Probleme dabei, die Yacht zu bergen.

Hubkissen des Technischen Hilfswerks (THW) schieden aus, ein Freischleppen in tieferes Wasser lehnte Einsatzleiter Thomas Waldeck ebenso ab: Das neue Boot könnte dadurch zu sehr beschädigt werden.

Feuerwehr mit 25 Mann und mehreren Booten vor Ort

Die Feuerwehr Lindau war mit 25 Mann, beiden Einsatzbooten und einem Schlauchboot von der Haupt– und Altstadtwache vor Ort und legte eine Ölsperre rund um das Boot, weil etwas Sprit ausgelaufen war. Auch das Wasserwirtschaftsamt und die Wasserschutzpolizei waren am Einsatzort.

Am Nachmittag soll das Kiesschiff der österreichischen Firma Salzmann kommen, welches im flachen Gewässer einsatzfähig ist und mit seinem Kran die vier Tonnen schwere Segelyacht heben soll, damit sie in die Werft nach Kressbronn abgeschleppt werden kann.