Der Mann, der am vergangenen Freitagnachmittag an einer Mauer zum Lindauer Inselbahnhof einen Kasten angebracht hatte, ist weiter auf der Flucht. Das bestätigte die Lindauer Polizei am späten Samstagvormittag. Der polizeibekannte Mann hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Der weiße Kasten wirkte von Weitem recht unscheinbar. An der Mauer hinter der Fahrradgarage, unweit des Lindauer Busbahnhofs, auf der Insel, war das Plastikkästchen an der Mauer zum Bahnhof mit Panzertape festgeklebt.

Hypothese: Welche Auswirkungen eine Explosion gehabt hätte

Erst nach dem Einsatz erzählte einer der beiden Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts, die extra aus München nach Lindau reisten, über die möglichen Folgen, wäre der Kasten tatsächlich mit Sprengstoff gefüllt gewesen und explodiert.

Da klingeln dann schon die Ohren. Sprengstoffexperte

„Da klingeln dann schon die Ohren“, sagte er scherzend zu Beginn des Gesprächs, um dann auszuholen. Die Fahrzeuge im näheren Umkreis wären bei einer Explosion alle zerstört worden. Dazu die Mauer, an der der Verbandskasten angebracht gewesen sei und auch das Umfeld, mit den Häusern wären zu Schaden gekommen. So hätte man vermutlich Teile der Explosion in einem Umkreis von einem Kilometer gefunden.

Gerade deshalb hatten der Einsatzleiter Michael Schlötzer und mehrere Streifen der Polizei Lindau, der Grenzpolizei Lindau sowie der Bundespolizei das Umfeld um den weißen Kasten großflächig abgesperrt. Ein aufmerksamer Passant beobachtete einen Mann, der etwa gegen 16 Uhr am Freitagnachmittag zum Busbahnhof gefahren war, ausstieg und diesen kastenähnlichen Gegenstand an der Bahnhofsmauer befestigte.

Mann lebt in Münster

Anschließend soll der Mann die Umgebung fotografiert haben. Dann fuhr er weg. Diesen Vorfall nahm der Passant teilweise auf Video auf und verständigte anschließend die Beamten. Er gab dabei auch das Nummernschild durch. Dabei ermittelten die Polizisten den Namen des Fahrzeughalters. Der Mann lebt in Münster (Nordrhein-Westfalen) und hatte bereits wegen eines ähnlichen Vorfalls vor rund einer Woche in der Nähe seines Wohnorts für Aufmerksamkeit gesorgt.

Nachdem eine Polizeistreife den Gegenstand vor Ort in Lindau nicht verifizieren und einordnen konnte, gingen sie von einer erhöhten Gefährdungslage aus. Es war der Beginn eines Großeinsatzes.

Gegen 17.15 Uhr war das Areal rund um den Inselbahnhof großflächig abgesperrt. Niemand durfte mehr in die Nähe des weißen Kastens. Selbst die Autofahrer, die in der Nähe ihr Auto abgestellt hatten, wurden von den Beamten zurückgewiesen. Geschäfte, im näheren Umkreis schlossen und Anwohner durften sich nicht mehr frei bewegen. Nichts geht mehr. Auch nicht am Inselbahnhof. Dort fährt kein Zug mehr. Nun heißt es warten.

Sprengstoffexperten kommen kurz nach 18.30 Uhr

Gegen 18.32 Uhr fuhr ein unscheinbarer, grauer VW-Bus mit Münchner Kennzeichen vor. Die beiden Sprengstoffexperten packten einen Roboter aus und manövrierten diesen zum weißen Verbandskasten. Dort durchleuchtete der Roboter den Kasten und öffnete ihn vorsichtig. Erst dann ging ein Mann in Schutzausrüstung selbst zum Kasten und analysierte den Inhalt.

Er fand in dem Kasten ein elektronisches Erfassungsgerät für die Arbeitszeit vor sowie Batterien vor. Rund eine Stunde nachdem die Sprengstoffexperten in Lindau angekommen waren, informierten sie die Einsatzleitung vor Ort.

Warum das Gerät gerade an einer so öffentlichkeitswirksamen Örtlichkeit durch den Mann mit Klebeband befestigt wurde, ist nicht bekannt. Ein Beamter vermutete, dass der Täter das Ziel gehabt hätte, Bus und Bahn lahmzulegen und einen großen Einsatz auszulösen.

Gegen 19.45 Uhr wird die Sperrung aufgehoben

Nach knapp drei Stunden war der Polizeieinsatz beendet. Gegen 19.45 Uhr wurde die Sperrung des Bahnhofs wieder aufgehoben.

Noch am späten Samstagvormittag gab die Lindauer Polizei keine Entwarnung hinsichtlich der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Auch dessen Motiv ist weiter unbekannt - genauso, warum Lindau sein Ziel war. Es gäbe keinen Anhaltspunkt, dass von dem Mann eine Gefahr ausgehe, sagte ein Polizist am späten Freitagabend. Doch der Mann sei für die Polizei schwer einschätzbar. Gerade deshalb läuft die Fahndung weiter auf Hochtouren. Dabei klangen die Beamten optimistisch, den Täter bald zu fassen.