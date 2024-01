Seine Klienten sind Menschen wie Du und Ich. Einige brauchen ihn als Psychiater, manche als Psychotherapeuten und wieder andere als Coach. Dr. Christian Peter Dogs lädt die Leser der „Lindauer Zeitung“ dazu ein, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Dieses Mal geht es um eine Gesellschaft, die das Glücklichsein verordnet - und die gefährlichen Folgen für Menschen, die davon abweichen.

Jedes Jahr ärgere ich mich, wenn dieser sogenannte Glücksatlas erscheint. In welchem Land, in welcher Stadt die Menschen am glücklichsten sein sollen? Jedes Mal denke ich dann, warum die Menschen nicht begreifen, dass Glück kein Zustand ist, sondern aus Momenten besteht?

Glück ist das Strohfeuer der Zufriedenheit. Wenn es uns gelingen würde zufrieden zu sein, dann hätten wir sehr viel erreicht. In der Praxis erlebe ich täglich, wie diese ganzen Glücksratgeber, Glückslehrer und ein regelrechter „Glückszwang“ die Menschen krank macht.

Nicht jede Traurigkeit ist gleich eine Depression

In einer Gesellschaft, die uns Glücklichsein verordnet, wird jede Abweichung nach unten sofort als pathologisch empfunden. Aus Traurigkeit wird Depression und aus einer kleinen Krise gleich ein Trauma.

Nichts ist dehnbarer als Diagnosen im Bereich der psychischen Gesundheit. Professor Kächele

Wir Therapeuten wissen schon lange, welche Auswirkungen die gesellschaftlichen ausgesprochenen und unausgesprochenen Normen auf unsere psychische Gesundheit haben. Schließlich ist es mein Berufsstand, der häufig beurteilen muss, ob etwas normal ist oder krank.

Über „dehnbare“ Diagnosen

Dafür gibt es Kriterien, die in Diagnosekatalogen definiert sind. Man versucht damit, Gefühle und Stimmungen zu objektivieren. Das sind oft theoretische Konstrukte, die sich in die Vielfalt der Gefühlswelt nicht übersetzen lassen. Vieles kann man nicht eindeutig klassifizieren und schon gar nicht abgrenzen.

„Nichts ist dehnbarer als Diagnosen im Bereich der psychischen Gesundheit“ sagte schon Professor Kächele, der frühere Chefarzt der Psychosomatik der Universität Ulm. So überrascht es auch nicht, dass ich ständig Patienten sehe, die häufig mit völlig unterschiedlichen Diagnosen belegt worden sind.

Was ist normal und was ist krank?

Seit vielen Jahren erlebe ich einen inflationären Umgang mit dem Krankheitsbegriff in der psychischen Gesundheit. Viele Befindlichkeitsstörungen werden pathologisiert. Das erklärt den unglaublich hohen Anstieg von psychischen Erkrankungen in der Statistik der Krankenkassen. Nicht der Krankenstand hat sich wirklich verändert, sondern wir Therapeuten gehen leichtfertig mit der Diagnostik um.

Unsere Diagnosen hängen immer von der Persönlichkeit, der Ausbildung und der Berufs-und Lebenserfahrung des Therapeuten ab. Natürlich auch ganz wesentlich von dem, was uns der Patient erzählt. Was er vermeintlich erinnert und wohin er unsere Aufmerksamkeit lenken will.

Ich erlebe täglich, dass Patienten versuchen, mich auf Nebenkriegsschauplätze zu locken, um die Auseinandersetzung mit wirklichen Problembereichen, die sie belasten, zu vermeiden. Besonders gerne wird dann in die Vergangenheit „abgetaucht“ um sich nicht mit der Gegenwart zu belasten.

Warum wir unseren Erinnerungen nicht trauen können

Die zahlreichen Studien, die belegen, dass wir unseren Erinnerungen nicht trauen können, kann man gar nicht mehr zählen. Jede Erinnerung ist emotional „eingefärbt“. Und wie die Hirnforscher so gerne formulieren, besteht die Hauptaufgabe des Gedächtnisses im Vergessen. Das gelingt den Männern übrigens nebenbei bemerkt viel besser als den Frauen.

Das Erinnern der Vergangenheit und das Erleben der Gegenwart bestimmen aber ganz wesentlich unseren aktuellen Gemütszustand. Wir haben es also in der Hand, uns zufrieden oder unzufrieden zu machen. Es sind nicht die äußeren Umstände, die über meine Stimmung entscheiden.

Über die Macht, sich zufrieden zu fühlen

Mein Gehirn entscheidet, wie es die Welt erlebt. Es sind meine inneren Normen und Überzeugungen, die mich das Leben erleben lassen. Ich habe die Macht, mich zufrieden zu fühlen.

In meiner Arbeit habe ich sehr viele Lebensgeschichten erlebt. Ich sehe immer wieder Menschen, die für ihre Gemütszustände die Umwelt und ihre Krisen verantwortlich machen. Aber oft erlebe ich auch glücklicherweise andere Menschen, oft aus einfachen Verhältnissen, die unglaublich zufrieden sind mit sich und ihrer Welt.

Denn ob ich zufrieden bin oder nicht, entscheide ich selbst. Vor meinem Studium hatte ich das Glück einige Jahre in Genf zu verbringen. Damals war ich mit einer Italienerin befreundet, die mich sonntags immer wieder zu ihren Eltern zum Familienessen mitnahm.

Ein Paar, das Glück ausstrahlt

Sie lebten in sehr einfachen Verhältnissen in einer kleinen Wohnung hinter dem Bahnhof. Die Wohnung war mit der ganzen Familie völlig überfüllt. Der Vater saß am Kopfende des Tisches und strahlte stolz über seine Kinder und Kindeskinder.

Nach dem Essen gab es das Ritual, dass die ganze Familie eine Sonntagsspaziergang machte. Der Vater ging mit seiner Frau am Arm voraus, und man begrüßte alle Bekannten in dem kleine Viertel. Selten habe ich in meinem Leben wieder so ein Paar gesehen, das soviel Glück ausstrahlte. Sie konnten beide mit den Augen lachen.

Wenn ich in dieser Zeit, dies viele von uns wohl als Krisenmodus erleben, manchmal auch etwas schwermütig werde, dann denke ich an dieses Paar und sehe sie im Geiste vor mir laufen. Dann weiß ich wieder, dass ich entscheide, wie ich das Leben erlebe.