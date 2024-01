Musikschule Lindau lädt zum Faschingskonzert

„Musik mal bunt und lustig“: Die Musikschule Lindau lädt am Donnerstag, 1. Februar, um 19 Uhr zum Faschingskonzert in den Pfarrsaal St. Josef der Musikschule Lindau ein. „Sänger, Bläser, Pianisten, Gitarristen, Streicher und Schlagzeuger präsentieren ein vielseitiges, lustiges und buntes Programm“, heißt es in der Ankündigung. Kleine Ensembles, solistische Beiträge und Kammermusikformationen werden zu hören und zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.