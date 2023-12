Es gibt Konzertabende, da passt einfach alles. Beim Jahreskonzert des Musikvereins Niederstaufen gehörte sogar die tief winterliche Landschaft vor der Festhalle in Schlachters dazu.

Denn sie stimmte auf Skandinavien ein, das den Abend musikalisch prägen sollte. Dabei zeigte die Titelauswahl von Dirigent Fabian Börner, wie vielfältig und anspruchsvoll die Musik aus dem hohen Norden ist.

Sinfonisch startete die Kapelle mit der „Peer Gynt Suite“, die musikalisch die norwegischen Fjorde und die über ihnen aufgehende Sonne nachzeichnete.

Ruhig und präzise gespielte Details und das kräftige Miteinander aller Register wechselten sich hier ab. Dramatische Elemente kamen ebenso zu Gehör, wie beschwingte Melodien. Klassisch auch „Finlandia“, die heimliche Nationalhymne Finnlands, das mit seinem furiosen Schluss gefiel.

Siegertitel vom Eurovision Song Contest

Und welch ein Kontrast dazu im zweiten Teil, den die Kapelle mit „Hard Rock Halleluja“ begann. Den einstigen Siegertitel Finnlands beim Eurovision Song Contest spielten die Akteure mit vollem Einsatz - vornan das Schlagzeugregister. „Ohrwurm-Potenzial“ versprach Ansager Fabian Frey beim „Stockholm Waterfestival“ und er sollte Recht behalten.

Das flotte Hauptthema des Stückes verlangte dem Dirigenten und der Kapelle viel ab. Das vergleichsweise unbekannte „Himmelsonn“ überzeugte mit kurzen Solo-Einlagen aus den verschiedenen Registern.

Weltbekannt dagegen waren die Stücke des schwedischen Pop-Duos „Roxette“, aber die bekannteste Band aus Schweden durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen. „Thank you for the music“ von Abba war eine perfekte erste Zugabe. Aber damit gab sich das Publikum in der - trotz der winterlichen Straßenverhältnisse - voll besetzten Festhalle nicht zufrieden.

Solistin lässt Publikum staunen

Und die Kapelle hatte ein geradezu furioses Finale vorbereitet. „Gabriellas Song“ aus dem Spielfilm „Wie im Himmel“ steht auf manchem Konzertprogramm. Mit dem bekannten Gesangssolo einen Schlusspunkt zu setzen - das war schon eine Besonderheit. Anna Kurzemann sang den schwedischen Originaltext und ließ das Publikum staunen.

Dass sich der Musikverein Niederstaufen um seinen Nachwuchs keine Sorgen muss, zeigte sich schon vorab. In der Jugendkapelle Leiblachtal spielen die Jugendlichen aus Niederstaufen, Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg gemeinsam und das taten sie zum Auftakt des Abends mit drei Stücken erstaunlich kraftvoll, harmonisch und präzise.