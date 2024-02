Musikalischer Frühjahrsputz mit der Gruppe Engst

Nach dem Erfolg der ausverkauften „Irgendwas ist immer“-Tour und dem Chart-Erfolg des gleichnamigen Albums kommen die Berliner Rockmusiker von Engst auf eine kurze Stippvisite in den Süden der Republik sowie in die österreichische Hauptstadt. Die „Frühjahrsputz“-Tour mit der Gruppe Herbst als Support startet am 2. März. Im Cub Vaudeville sind die Hauptstädter am Dienstag, 5. März, ab 20 Uhr zu sehen und zu hören.

„Der Zusammenhalt innerhalb der Band und der unglaubliche Support ihrer Fans hat ihnen neue Kraft geschenkt, sodass Engst nun stärker als je zuvor und in absoluter Hochform auf den Bühnen dieser Republik stehen werden“, heißt es in der Vorschau des Veranstalters. Die vier Berliner Freunde können es kaum erwarten, sich mit ihren neuen Singles schon bald zurück in die Menge zu stürzen und die neue Welt tatsächlich wieder ein Stückchen schöner zu machen.