Jahreskonzert

Musikalische Reise des MV Reutin: Vor Landung startet Pilot nochmal durch

Lindau / Lesedauer: 4 min

Der Musikverein Reutin nimmt sein Publikum auf eine Flugreise rund um die Welt mit. (Foto: cf )

Auf eine Reise um die Welt, nicht in 80 Tagen, sondern in rund zweieinhalb Stunden, hat der Musikverein Reutin sein Publikum in der Inselhalle mitgenommen.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 15:00 Von: Christian Flemming