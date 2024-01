Junge Menschen mit Musik in Kontakt zu bringen, ihre Neugierde, Begeisterung aber auch Ihre Kreativität zu wecken: Darum geht es bei dem Projekt mit dem das Theater Lindau.

Gemeinsam mit Ihrem Team aber auch mit dem Vorarlberger Ensemble „Die Schurken“ bieten Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und Betriebsdirektorin Rebecca Scheiner ein neues Konzept zur Musikvermittlung an.

Hierbei finden Workshops in Schulen statt und „Die Schurken“ kommen am Sonntag, 14. Januar und Montag, 15. Januar mit ihrem abenteuerlichen Musik-Stück „vergissmeinnicht“ ins Theater Lindau. Weitere Angebote folgen.

Kunstvermittlung ist Herzensangelegenheit

Für das Team des Lindauer Kulturamts ist das Thema Kunstvermittlung seit vielen Jahren eine Herzensangelegenheit. So gehören auch bei den erfolgreichen Sonderausstellungen das Vermittlungsprogramm, die Workshops und die altersgerechten Führungen unbedingt zum Angebot - und die Nachfrage von Schulen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz ist so groß, dass bei weitem nicht alle einen Platz bekommen können. „Kulturvermittlung ist eines unserer wichtigsten Anliegen“, sagt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn.

Im Theater pflegen Rebecca Scheiner und das Team seit Jahren intensive Kontakte zu sogenannten Theaterpaten und Theaterpatinnen. Das sind Lehrer und Lehrerinnen die zu Beginn der Saison ins Theater kommen um exklusiv eine Einführung in die Stücke und das Saisonprogramm zu erhalten, um auf dieser Grundlage dann einen Theaterbesuch für ihre Schülerinnen und Schüler zu planen - ein Kreis von Menschen, der stetig wächst.

Besuch in den Schulen

Nun aber geht das Theaterteam einen Schritt weiter: Gemeinsam mit Martin Deuring von „den Schurken“ gehen die Lindauer Theatermacher direkt zu den Kindern und Jugendlichen - also in die Schulen. Ein Engagement, das zwar kostspielig und aufwändig ist, aber wichtig, findet Betriebsdirektorin Rebecca Scheiner.

„Es ist nicht mehr selbstverständlich für Kinder, ein Instrument zu lernen oder in die musikalische Früherziehung zu gehen“, sagt Scheiner. „Oft arbeiten beide Elternteile voll und Kinder sind ganztags in der Kita oder im Hort. Auch die finanziellen Möglichkeiten sind oft nicht vorhanden.“ Umso wichtiger sei es, dass die Kulturszene in Zusammenarbeit mit Schulen, Musikschulen und Menschen, die unterstützen, versuchen gegenzusteuern und den jungen Menschen einen Zugang zur Musik ermöglichen.

Weihnachtsprogramm war ein erster Schritt

Schon beim diesjährigen Weihnachtsprogramm „Juri, Malte und das Weihnachtschaos“ mit den beiden Kika-Stars Malte Arkona und Juri Tetzlaff ging es darum, Kinder für Musik - auch für klassische Musik - zu begeistern und mit Humor und guter Laune zu zeigen, dass ein Konzert alles andere als langweilig und ernst sein kann. Nun direkt zu den Kindern zu gehen und auch die anzusprechen, die sonst nicht ins Theater kommen, ist der nächste Schritt.

Frühe Kontakte mit Musik können ein Leben prägen. Alexander Warmbrunn

Wenn Martin Deuring von den Schurken in die Schule kommt, dann hat er ein ausgefeiltes und bewährtes Konzept, viel Leidenschaft für die Musik und gute Ideen im Gepäck, allerdings keine Instrumente, denn musiziert wird mit allem, was ohnehin schon im Klassenzimmer vorhanden ist. Auf dem Pult wird getrommelt, der Wasserhahn gurgelt und der Stuhl klappert im Takt. Die ersten Schulen, die teilnehmen sind das Bildungszentrum Parkrealschule Kressbronn und die Grundschule Aeschach.

Vom Workshop auf die Bühne

Nach dem Workshop gibt es ein Wiedersehen im Theater, auf der Bühne. Dort sind die vielfach ausgezeichneten Profimusiker dann an ihren Instrumenten (Kontrabass, Klarinette, Akkordeon und Trompete) zu hören. „Vergissmeinnicht“, heißt das Stück, mit dem die Schurken nach Lindau kommen, „ein abenteuerliches Musik-Stück über Lebensfreude, das kreative Vergessen im Alter und Musik, die vieles repariert“, so der Untertitel - es geht um das Thema Demenz.

„Frühe Kontakte mit Musik können ein Leben prägen“, sagt Alexander Warmbrunn. Darum ist er froh, dass das Thema Musikvermittlung im Theater Lindau nun einen noch größeren Stellenwert bekommt. In Zeiten leerer Kassen ist dies vor allem durch die finanzielle Unterstützung Dritter möglich. In Lindau wird die Theatervermittlung vom Lions Club unterstützt: „Nur so konnten wir dieses Herzensprojekt starten, das hoffentlich eine tolle Zukunft in Lindau hat“, freuen sich Rebecca Scheiner und Alexander Warmbrunn.