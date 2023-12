Musik, Kirchenführung und Adventskalender

Am dritten Adventswochenende ist St. Stephan von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 17 bis 20 Uhr, ins Kerzenlicht gehüllt. In diesem Rahmen erklingen am Donnerstag, 14. Dezember, um 17 Uhr adventliche Weisen an der Veeh-Harfe. Um 19 Uhr beginnt eine Führung durch die Albert-Schweitzer-Ausstellung.

Am Freitag, 15. Dezember, findet um 17 Uhr eine Kirchenführung statt. Ab 18 Uhr ist das Pax-Christi-Trio mit Violine, Klarinette und Querflöte zu hören. Ab 19 Uhr erfüllen Alphornklänge St. Stephan.

Am Samstag, 16. Dezember, kommen Kirchenlotsen ab 17 Uhr mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch und beantworten auch Fragen rund um St. Stephan. Am Sonntag, 17. Dezember, spielt um 17 Uhr ein Querflöten-Trio. Am Samstag wie am Sonntag finden ab 18 Uhr Führungen durch die Albert-Schweitzer-Ausstellung im erleuchteten St. Stephan statt.

Für Familien ist an der Fürbittwand neben der Sakristeitür ein Adventskalender angebracht. Dort kann über einen QR-Quote eine Geschichte oder ein Impuls für jeden Tag aufgerufen werden. Im Chorraum ist die große Landschaftskrippe aufgebaut und zeigt den Weg von Josef und Maria zum Stall in Bethlehem.