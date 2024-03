Multimedia-Vortrag über Namibia im Parktheater Lindau

In der Wunderwelten-Live-Reportage mit Josef und Katja Niedermeier am Sonntag, 17. März, im Parktheater Lindau geht es um „Namibia - Das Land der Extreme“. Namibia „ist ein Land von unvergleichlicher Schönheit und extremer Wildheit: Gluthitze, Dürre, Schneestürme, Eisregen. Nur wer sich perfekt anpasst, kann hier (über)leben“, heißt es in der Ankündigung. Der Multimedia-Vortrag der Zoologen Josef und Katja Niedermeier erzählt vom Hirtenvolk der Himba, vom Kampf der Farmer im trockenen Süden, von den Survivaltricks der Elefanten, Chamäleons und 1000-jährigen Pflanzen. Namibia sei ein Reiseziel der Superlative, heißt es in der Ankündigung: im Westen die riesige Sandwüste Namib, im Nordosten grüner Urwald, im Osten die Kalahari - Heimat der San-Buschleute. Im Süden klafft die zweitgrößte Schlucht der Welt, der Fishriver Canyon. Der Etoscha- Nationalpark ist einer der weltweit schönsten Orte für Tierbeobachtungen. Gefilmt wurde mit hohem technischem Aufwand in 4k, auch ein sechs Meter hoher Kamerakran war im Einsatz. Der Vortrag im Parktheater beginnt um 16.30 Uhr, Einlass ist ab 16.15 Uhr. Infos und Tickets gibt es unter www.WunderWelten.org