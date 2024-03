Müllsammelaktion am Bodenseeufer mit dem Alpenverein und dem Bund Naturschutz

In diesem Frühjahr findet am Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr eine gemeinsame Müllsammelaktion der Sektion Lindau des DAV und der Gebietsbetreuung des Bund Naturschutz statt. Es sollen die Naturschutzgebiete Reutiner Bucht und Wasserburger Bucht, der Standort der Bodenseevergissmeinnicht am Wäsen sowie das Ufer am Lotzbeckpark und am kleinen See von Müll befreit werden.

Es ist doch immer wieder erschreckend, wie viel Müll am See angespült wird, dem soll mit dieser Aktion begegnet werden. „Wir wollen aber auch die Öffentlichkeit weiter sensibilisieren, damit weniger Müll am Strand landet, oder der oder die eine oder andere beim Spazierengehen eine Mülltüte dabei hat und sammelt“, so die Initiatorinnen Julia Struch vom DAV und Gebietsbetreuerin Isolde Miller.

Müllsäcke werden gestellt, Handschuhe und Müllzangen sind teilweise vorhanden. Anmeldung bei der Sektion Lindau des DAV unter www.alpenverein-lindau.de oder im Naturschutzhäusle per Mail an [email protected] oder Telefon 08382/887564. Da es verschiedene Einsatzplätze gibt, werden die Treffpunkte nach Anmeldung verteilt und bekanntgegeben. Sollte am 23. März Starkregen oder Schnee fallen wird die Aktion eine Woche später stattfinden.