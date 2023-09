Lindau

Müllproblem verschärft sich

Lindau / Lesedauer: 2 min

Bunte Müllcontainer sollen an den Party-Hotspots dafür sorgen, dass Feiernde ihren Müll richtig entsorgen können. (Foto: GTL )

Der Müll, der jedes Wochenende in den Lindauer Parkanlagen und am Seeufer liegen bleibt, ist ein großes Problem. Die Garten– und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) haben mittlerweile sogar externe Dienstleister eingebunden, um an Wochenenden und an Feiertagen Teilbereiche des Stadtgebiets von Unrat zu befreien.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 09:58 Von: Lindauer Zeitung