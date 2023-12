Die Mitarbeiter der Garten-und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL), die die Wertstoffsammelstellen des ZAK sauber halten, sind einiges gewohnt. Aber das Chaos, das sie vor einigen Tagen in Reutin beseitigen mussten, machte selbst sie sprachlos.

Altpapier, aber auch Abfall, sind überall auf dem Boden verteilt. Der Containerplatz an der Schule in Reutin sieht aus wie eine Müllkippe. Dabei wäre an diesem Tag noch Platz in den Containern gewesen.

Kein Einzelfall, wie die Stadt auf Nachfrage der Lindauer Zeitung bestätigt: „Das kommt an dieser Stelle leider wöchentlich vor“, schreibt Pressesprecherin Bettina Wind.

Das sind die Hotspots

Doch der Containerplatz an der Reutiner Schule ist nicht der einzige Müll-Hotspot in Lindau. Ob Grundschule Zech, Heuriedweg, Wackerstraße, Oberreitnau am Wendeplatz, Blauwiese, Anheggerstraße oder Weinbergweg: Auch hier müssten die GTL-Mitarbeiter immer wieder aufräumen.

Manche stellen ihre Mülltüten einfach neben den Containern ab. (Foto: Stadt Lindau )

Denn die Aufgabenverteilung an den Wertstoffsammelstellen ist klar verteilt: Die Container werden durch die Subunternehmer der ZAK Energie „in der Regel ein bis zwei Mal pro Woche“ geleert, die GTL reinigen die Flächen.

Warum landet der Müll daneben?

Reicht das nicht oder warum landet der Müll regelmäßig neben den Müllcontainern und nicht darin? Die GTL vermuten, dass die generell steigende Anzahl an Verpackungsmüll durch Online-Bestellungen eine Rolle spiele. Aber eben auch „ein geringeres Bewusstsein einzelner Bürgerinnen und Bürger für ordnungsgemäße Müllentsorgung“, wie Wind schreibt.

Videoüberwachung und Aufklärung

Müllsünder hatten bisher nicht viel zu befürchten. Denn kontrolliert wurde immer nur stichprobenartig. Das wird sich jetzt ändern. Der ZAK wird die ersten Standorte mit Videoüberwachung ausrüsten.

Die Stadt setzt parallel dazu auf Aufklärung. „Wir versuchen die Bürgerinnen und Bürger für die Problematik zu sensibilisieren“, schreibt Wind. Indem sie das Thema in der Bürgerzeitung oder in den Sozialen Medien aufgreife.

Auf Facebook hat die Stadt nach dem jüngsten Vorfall bereits einen entsprechenden Appell veröffentlicht. „Lasst uns gemeinsam die Umwelt ein bisschen sauberer machen!“. Jeder könne seinen Beitrag leisten, indem er seinen Müll ordnungsgemäß entsorgt.