Beim Gedanken an dieses knusprige Gebäck läuft vielen Süßwaren-Fans das Wasser im Mund zusammen: „Florentiner“ bestehen aus gebackener Röstmasse mit Mandeln und Nüssen. Buchstäblich die Haare stellte es freilich Lebensmittel-Kontrolleuren auf, als sie im September 2022 den Betrieb eines Florentiner-Herstellers in Lindau untersuchten: Motten und Haare befanden sich in den Keksen.

Das Landratsamt untersagte dem Betreiber die Herstellung und den Vertrieb von Lebensmitteln. Der hielt sich laut Zeugen aber nicht daran. Im Sommer setzte das Landratsamt dem Spuk ein Ende und ließ die Schlösser des Geschäfts austauschen. Ein Fall, der viele Verbraucherinnen und Verbraucher sprachlos macht. In punkto Ekelfaktor ist er aber laut Behörden ein krasser Ausreißer.

Zu etwa 6300 Kontrollen rückten die Lebensmittelüberwacher in diesem Jahr allein in den Allgäuer Landkreisen Oberallgäu, Unterallgäu und Ostallgäu aus. Dabei gab es etwa 1418 Beanstandungen. Das entspricht einem Anteil von 23 Prozent. Die meisten waren geringfügig.

Auswahl erfolgt nach Risikobeurteilung

Keine Angaben kann derzeit das Landratsamt Lindau aus „personellen Gründen“ machen, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei sorgten in Lindau in diesem Jahr mehrere Fälle für Schlagzeilen. Fünf Gastronomie-Betriebe wurden im Sommer vorübergehend geschlossen. Erst nachdem festgestellte Mängel beseitigt worden waren, durften sie wieder öffnen.

Etwa eine Tonne Lebensmittel wurde in den Betrieben insgesamt vernichtet. Zu einem Strafverfahren kam es indes nicht. Denn es konnte kein eindeutiger Schuldnachweis geführt werden. Geprüft werde nun, ob Ordnungswidrigkeiten vorlagen. „Auch hier gilt aber, dass wir als Bußgeldbehörde den Tatnachweis führen müssen“, heißt es aus dem Landratsamt.

Doch nach welchen Kriterien finden die Kontrollen statt? „Risiko-orientiert“ lautet das Stichwort in den Ämtern. Bedeutet: Die Lebensmittel-Kontrolleure bewerten Betriebe nach einem vorgegebenen System des Bundes. „Die Auswahl der Kontrollen erfolgt dann nach dieser Risikobeurteilung. Zum Beispiel hat eine Metzgerei ein hohes Risiko und ein Getränkemarkt ein geringfügiges. So wird die Priorität festgelegt“, sagt Silvia Rustler, Sprecherin beim Landratsamt Unterallgäu. Auch Beschwerden von Verbrauchern führen zu Kontrollen, die ohne Vorwarnung stattfinden.

Besonderer Aufwand bei Alpen

Einen besonderen Aufwand müssen die Kontrolleure im touristisch geprägten Oberallgäu stemmen, deren Zahl mit 4,5 Stellen angegeben wird. Allein 1400 Gastronomiebetriebe sind laut dem dortigen Landratsamt zu kontrollieren. Dazu kommt eine regionale Besonderheit: Etwa 150 Alpen mit gastronomischem Angebot stehen ebenfalls auf der To-Do-Liste der Kontrolleure.

Der „beschwerliche und zeitintensive Weg dorthin“ bedeute einen zusätzlichen Aufwand. Gibt es Verstöße, werde immer deren Beseitigung angeordnet. „Je nach Schwere des Verstoßes wird zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“ Beim Verdacht auf eine Straftat erfolgt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Doch das komme nur in seltenen Fällen vor. Meist handle es sich um Verwarnungen.

Diese Tendenz spiegeln auch Zahlen aus dem Ostallgäu wider. Dort gab es 2023 bislang 385 Beanstandungen. Sie führten zu 21 Verwarnungen, sieben Bußgeldverfahren und einer Strafanzeige. Häufig stellen die Kontrolleure beispielsweise Kennzeichnungsfehler fest oder kleinere hygienische Mängel, wie kaputte Fliesen oder beschädigte Silikonfugen, teilt das Unterallgäuer Landratsamt mit. Die Mängel müssen dann innerhalb einer vorgegeben Frist behoben werden.

