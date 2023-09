Motorradfahrer wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt

(lz) Ein 39-jähriger Mann aus Lindau ist durch eine Streife der Polizei Lindau am Montagabend gegen 19 Uhr in der Bregenzer Straße mit seinem Motorrad angehalten und kontrolliert worden.

Dabei wurden Unstimmigkeiten am angebrachten Kennzeichen festgestellt. Der Motorradfahrer gab an, er sei auf dem Weg zu einer Prüfstelle zu sein, was nach Mitteilung der Polizei aber ein Falschangabe war. Es stellte sich heraus, dass der 39-Jährige ein altes Kennzeichen eines anderen Motorrads angebracht hatte.

Der 39-Jährige wurde unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einem Verstoß gegen die Zulassungsverordnung angezeigt und er durfte nicht mehr weiterfahren.