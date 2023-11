Mono & Nikitaman feiern vor ihrer Pause eine „Abrissparty“ im Club Vaudeville

Mono & Nikitaman sind am Samstag, 2. Dezember, im Club Vaudeville in Lindau zu Gast. Nach 20 Jahren Bandhistorie, mit weit über 1500 Konzerten, haben Mono & Nikitaman beschlossen, das Projekt ab 2024 vorerst auf Eis zu legen. 2023 gehen sie nochmal mit ihrem zuletzt erschienenen Album „Autonome Zone“ und einem „Best of M&N“ auf Tour.

Zwischen Pogopit und Lichtermeer, Abriss und Upliftment, zwischen Kontrollverlust und Zeitstillstand, Sozialkritik und Mucke mit Inhalt kann bei Mono & Nikitaman im Kollektiv eskaliert und im Off-Beat getanzt werden. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 28 Euro, an der Abendkasse mehr. Mehr unter www.vaudeville.de