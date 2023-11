Molière auf Schwäbisch

„Der eingebildete Kranke“ von Molière ist am Donnerstag, 30. November, um 19.30 Uhr im Lindauer Theater in schwäbischer Fassung zu sehen. Es spielt das Theater Lindenhof.

Auf der Bühne geht es laut zu, saftig, komödiantisch und mitunter schrill ‐ das ist Volkstheater im besten Sinne, heißt es in einer Ankündigung zur Aufführung. Zur Handlung: Der wohlhabende Argan ängstigt sich vor allem, besonders vor Ansteckung und Krankheit. In seiner Hypochondrie vertraut er nur seinen Ärzten, die gut und gerne an immer neuen Beschwerden verdienen. Um immer einen „Hausarzt“ zur persönlichen Verfügung zu haben, will Argan seine Tochter mit dem pedantischen Arztsohn Thomas, selbst ein frischgebackener Doktor, verheiraten. Die Tochter indes kämpft für ihren Geliebten Cléante. Ihre Stiefmutter ist hauptsächlich am Erbe des ungeliebten Ehemanns interessiert. Einzig die Hausangestellte Toinette durchschaut das verrückte Treiben …

Molières Komödie sei in der Neufassung und der schwäbischen Übertragung eine rasante und kernige Abrechnung mit dem wehleidigen Weltschmerz der Privilegierten, so die Veranstalter. Es gelinge ihr, ohne aufdringliche Aktualisierungen, einen Menschentyp unserer Gegenwart ins Zentrum zu stellen, der erst listig und trickreich von seinen Untergebenen erzogen werden muss, damit er einen ersten Schritt wagt in Richtung Erkenntnis und Veränderung.

