Mittelstands–Festival feiert Premiere in Lindau

In Lindau treffen sich vom 15. bis 17. September mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer, Vertreter von Start–up–Firmen und Wirtschaftsvereinigungen sowie der Politik. Anlass ist laut Pressemitteilung das erste Mittelstands–Festival der zwei Verbände Liberaler Mittelstand (LIM) Bayern und Baden–Württemberg. An drei Tagen finden interessante Zielgruppen–Veranstaltungen statt. Höhepunkt ist am 16. September die Verleihung des Initiativpreises „GipfelMut“ an die Firma Obrist Engineering.

Mitinitiatorin des Mittelstands–Festivals ist Nicole Rauscher, Unternehmensberaterin und Wertschöpfungsexpertin aus Sigmarszell. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende im LIM Bayern und Baden–Württemberg. „Unser Anliegen ist es, dem Rückgrat unserer Wirtschaft, dem unternehmerischen Mittelstand, eine weitere öffentliche Plattform zu geben.“ Aktuell würden viele Unternehmen kämpfen, weil Rezession, Kaufzurückhaltung und Lieferkettenprobleme einerseits das Geschäft unberechenbarer machen, andererseits Bürokratie, Steuern und Abgaben erforderliche Gewinne und Investitionen einschränkten. Nicole Rauscher bleibt jedoch optimistisch: „Wir vom Liberalen Mittelstand suchen das Gespräch mit Mandatsträgern aus der Politik und Entscheidern der Wirtschaft. Wir bringen unsere Expertise in die Parlamente ein.“

Dass der Mittelstand nie aufgibt und immer weiter an Innovationen arbeitet, beweist laut Mitteilung die Firma Obrist Group in Lindau. Sie wurde 1996 von Frank Obrist als Obrist Engineering gegründet, einem der letzten Mitarbeiter von Felix Wankel. Seit 2021 ist die Forschungs– und Entwicklungsabteilung auf dem historischen Wankel–Gelände angesiedelt, wo später auch VW, Audi und ein Fraunhofer–Institut wirkten. Obrist erhält den „GipfelMut Initiativpreis“ insbesondere für die Entwicklung eines Elektroantriebs, der Nachteile aktueller Systeme vermeidet und diese Vorteile in sich vereint: umweltfreundlich, komfortabel, praktikabel und erschwinglich. Wie das gelingt? Der HyperHybrid verfügt über eine drastisch verkleinerte Batterie, die von einem Kolbenmotor als Stromaggregat angetrieben wird, der wiederum im kleinen Stauraum unter der Fronthaube Platz findet.

Angetrieben wird der Motor mit Methanol, also Wasserstoff, der mit Hilfe von Solarenergie synthetisiert wurde und mit dem aus der Luft entnommenen CO2 kombiniert wird. Deshalb wird der neue „Klima–Sprit“ vom Erfinder als aFuel bezeichnet, der erste klimapositive Energieträger, dessen Produkt und Prozess patentrechtlich geschützt sind. Wenn dann noch auf einem parallelen Pfad Kohlenstoff als Graphit gespeichert und Sauerstoff abgegeben wird, kann der Atmosphäre auf Dauer mehr CO2 entzogen werden als bei der Verbrennung von Methanol an die Umwelt wieder abgegeben wird. OBRIST verspricht mit dem Betrieb solcher Anlagen, dass ein Antriebskonzept wie der HyperHybrid® kein CO2 emittiert, sondern pro Kilometer sogar 24 Gramm aufnimmt und damit seine CO2–Emissionen mit minus 24g/km als klimanegativer Sprit bezeichnen kann.

Eröffnet wird das Mittelstands–Festival am Freitag, 15. September, mit einer Podiumsdiskussion in der Seminarhalle von JT Elektronik (Robert–Bosch–Str. 26). Thema: „Bildung und die versteckten Geheimnisse“. Ab 19 Uhr geht es um die Chancen einer beruflichen Ausbildung und wie der Mittelstand im Verbund mit Schulen noch besser für die Karrieremöglichkeiten in den Betrieben werben kann. Das Podium ist mit Experten besetzt: Dr. Jens Brandenburg MdB, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Prof. Dr. Axel Olaf Kern, Gesundheitsökonom und Studiendekan Management im Sozial– und Gesundheitswesen (Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege) an der Hochschule Ravensburg–Weingarten und Ralf Neugschwender, Geschäftsführer des Bayerischen Realschullehrerverbands (brlv). Die Moderation übernimmt Nicole Rauscher, stell. LIM–Landesvorsitzende in Bayern und Baden–Württemberg.

Die dreitägige Veranstaltung des Liberalen Mittelstands endet am Sonntag, den 17. September, mit einer Schiffsrundfahrt auf dem Bodensee. Mit dem Boot geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bregenz aus ab 10.45 Uhr auf den See — inklusive Brunch.