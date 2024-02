Mitreißender Jazz auf der Hinterbühne

Eine derartige Besetzung hat die Hinterbühne des Stadttheaters noch nicht erlebt: Trompete, Posaune, Saxofon, Klavier, Bass und Schlagzeug, also eine für die Ära des Hard-Bop typische Bandformation, die mitreißenden Jazz verspricht. So auch hier im Stadttheater, wo die Swiss Jazz Messengers auf Einladung des Jazzclub Lindau und dem Lindauer Kulturamt gastierten mit einem Programm, das dem legendären Schlagzeuger Art Blakey gewidmet war, wie schon der Bandname verriet.

Drei Raphaels, einmal mit Nachnamen Kalt (Trompete), dann Walser (Kontrabass) und schließlich Jost (Klavier) haben sich mit Lukas Brügger (Tenorsaxofon), Marco Roos (Posaune) und Márcio de Sousa (Schlagzeug) zusammengetan, um gemeinsam die Musik aufleben zu lassen, mit der sie sich alle schon zu Studienzeiten sehr beschäftigt hatten, die Musik der legendären Jazz Messengers, die anfangs noch den Pianisten Horace Silver, bald aber den Schlagzeuger Art Blakey im Namen trugen. Unzählige „Weltmeister“ des Jazz sind aus den Formationen dieser Band hervorgegangen, die in ihren jungen Jahren bei Blakey angehalten waren, sich aktiv in die Band einzubringen, sei es als Komponist oder Arrangeur, auf jeden Fall als musikalische Persönlichkeit.

Die Swiss Messengers haben sich vom Repertoire ihres Vorbilds an der Formation orientiert, die in den frühen 1960er Jahre die Messengers zur Hochblüte getrieben haben. Zusätzlich hatten sie auch eigene Stücke im Gepäck, die ganz unter dem Einfluss der Messengers entstanden waren.

Raphael Jost ist als Bandleader, Pianist und Sänger schon einige Male zusammen mit Raphael Walser in Lindau sehr positiv aufgefallen, von daher war die Erwartung, dass dieser Abend ein großartiger werden könnte, nicht aus der Luft gegriffen und das Konzert schnell ausverkauft.

Erfreulich, aber eigentlich erwartbar, war die Tatsache, dass diese jungen Musiker der Schweizer Jazzszene bei diesem Projekt nicht etwa alles nachspielten, also auch legendäre Soli der Messengers, sondern bei authentischer Besetzung und Arrangements ihre Eigenständigkeit in Sachen Improvisieren beibehielten, aber gerne Zitate der erwähnten Soli einarbeiteten. So herrschte auf der Hinterbühne also keine Leichenstarre, sondern höchst lebendiger Hardbop-Jazz, der auch die Jahrzehnte nicht verleugnete, die zwischen dieser Messenger-Ära und dem heutigen Tag liegen. Eine Kombination, von der der Jazzfreund nur träumen kann. Also nicht im Vergangenen verharren, das Vorherige aber auch nicht verleugnen. Diesen Spagat schaffen nicht sehr viele, im europäischen Jazz noch weniger. Umso mehr begeistern diese jungen Schweizer, wobei der portugiesische Spanier am Schlagzeug ausdrücklich eingeschlossen ist. Er hat persönlich eine gänzlich andere Spielweise als Art Blakey gehabt hatte, dennoch passt er sehr gut in die Formation und dass auch er temperamentvoll zulangen kann, wurde im Verlauf des Abends mehr und mehr deutlich.

Ein paar Pianisten hatten die Messengers nachhaltig beeinflusst, was den Sound wie auch einige Evergreens anbelangt. Neben Horace Silver waren das unter anderem Bobby Timmons sowie Cedar Walton. So gab es eigentlich kein Jazz-Messengers-Konzert ohne Timmons‘ „Moanin‘“, um das auch die Schweizer dankenswerterweise nicht herumkamen, den obligatorischen Blues March hingegen „unterschlugen“ sie dem Lindauer Publikum.

Ein Fazit des Abends war zudem, dass Raphael Jost und Raphael Walser Garanten sind für tolle Besetzungen und tollen Jazz. Die dürfen wiederkommen, gerne auch wieder auf die Hinterbühne. Das Publikum dafür haben sie jedenfalls.