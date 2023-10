Die Vorarlberger Polizei hat zwei 16-Jährige aufgegriffen, die im Verdacht stehen mehreren Jugendlichen geringe Eurobeträge geraubt zu haben. Sie wurden laut Polizeibericht am Freitagabend nach einer Fahndung von der Polizei angehalten und zur Polizeiinspektion in Feldkirch gebracht.

Sie werden demnach beschuldigt, am Freitag gegen 18.20 Uhr während der Fahrt in einem Linienbus in Feldkirch von einem Jugendlichen unter Vorhalt eines Messers vier Euro geraubt zu haben.

Zudem sollen sie im Bereich des Skateparks Oberau von einem 13-jährigen und einem weiteren noch unbekannten Jugendlichen geringe Eurobeträge gestohlen haben. Zur Aufklärung der Taten sind weitere Ermittlungen erforderlich, die von der Polizeiinspektion Feldkirch geführt werden.