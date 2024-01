Der aktuelle Protest der Bäuerinnen und Bauern war nicht der erste im Landkreis Lindau. Schon 2009 sind sie auf die Straße gegangen. Gegen wen sich die Demo damals richtete - und was die Landwirte vor 15 Jahren forderten.

Am 20.9. 2009 versammelten sich die Landwirte zu einem großen Protest in Stadt und Landkreis Lindau. Ihre Traktoren parkten sie in der Kolpingstraße, welche damals noch keinen Kreisverkehr hatte. Die große Demonstration verlief dann vom Landratsamt in der Bregenzer Straße zum Lindauer Rathaus.

Organisatoren der Kundgebung waren unter anderem die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sowie der Bundesverband deutscher Milcherzeuger. Vom Bayerischen Bauernverband waren zwar Mitglieder dabei, doch er selbst hatte nicht offiziell zu diesem Protest aufgerufen.

Damals richtete sich der lautstarke Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP, die nach Ansicht der damaligen Demonstranten kleine und mittelgroße bäuerliche Betriebe nicht ausreichend schütze.

Anlass war, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Tag beim Mangturm am Lindauer Hafen eine Wahlkampfrede hielt. Der bäuerliche Protest in der BRD hatte aber bereits im Sommer 2009 groß Fahrt aufgenommen und sich beispielsweise in München gegen die CSU-Landesagrarplitik mit einem „Haberfeldtreiben“, einem alten Rügebrauch, durch rund 600 Bäuerinnen und Bauern gezeigt.