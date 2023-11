Die Preisträgerinnen und Preisträger des Internationalen Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart haben viele Freunde des zeitgenössischen Tanzes ins Stadttheater gelockt. Waren es beim ersten Mal vor Jahren lediglich 80 Zuschauer, freute sich Kulturamtschef Alexander Warmbrunn jetzt über 500 Zuschauer, die sich von den Darbietungen der Tänzerinnen und Tänzer verzaubern und begeistern ließen.

Dieses Mal stach der Franzose Louis Gillard hervor, der auf die ansonsten schwarze Kulisse verzichtete und lieber den Bühnenhintergrund mit all den gestapelten Geräten in seine Performance integrierte. Mit seiner Choreografie, die nicht ganz ernst war bei allem tänzerischem Können, sorgte er für Begeisterungsstürme.

Dabei kam er ganz ohne Musik aus und stellte eine Verbindung zum Publikum her. Dass er dabei auch spontanen Witz auf Lager hat, zeigte er bei der abschließenden Zugabe aller Künstler gemeinsam auf der Bühne: Er integrierte aberwitzig Requisiten aus der Bühnentechnik, die ihm so in die Hand oder unter die Beine fielen.

Von der Meeresgöttin bis zum Weltschmerz

Aber auch die Darbietungen der anderen Preisträgerinnen und Preisträger wurden vom Publikum gefeiert: Dominyka Markeviciuté aus Litauen über die Meeresgöttin Juraté, die getanzten Zwiegespräche des Taiwanesen Liao Szu-Wie und der getanzte Weltschmerz „Saudade“ der Italienerin Cecilia Bartolino. Nunzia Picciallos Versuch, das Binäre im Tanz zu überwinden und sich von Geschlechterfestlegungen zu befreien, fand ebenso großen Applaus wie Charles Brecards Choreografie über das Zügeln unseres wahren Selbst.