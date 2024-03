Teile Lindaus und die meisten Gemeinden des Unteren Landkreises haben sich ganz auf Ostern eingestellt. Schwaebische.de-Fotograf Christian Flemming hat die schönsten Osterbrunnen mit der Kamera eingefangen.

Die Dorfbrunnen und der zentrale Platz in Oberreitnau zum Beispiel strotzen nur so vor bunt bemalten Ostereiern und grünen Kränzen. Auch in Hoyren, Hergensweiler, Bodolz und Wasserburg gibt es liebevoll geschmückte Brunnen.

Allerdings sind in Lindau ein paar Brunnen etwas verwaist, der Christophorusbrunnen in Zech oder der Brunnen am Alten Schulplatz beispielsweise. Dieser Überblick über Osterbrunnen erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielleicht hat sich der eine oder andere vor der Kamera des Fotografen versteckt, ganz im österlichen Sinne.