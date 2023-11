Das Riesenrad direkt am Hafen steht, der süßliche Duft der gebrannten Mandeln zieht durch die Gassen und die Stände mit den Pfannen und Bürsten sind aufgebaut: Es ist wieder Jahrmarkt in Lindau. Beim Rundgang über den Markt, gibt es einige Neuheiten zu entdecken. Die Eröffnung am Hafen musste in diesem Jahr aber ausgefallen.

Lächelnd sitzt Karl Wittmann in seinem kleinen Häuschen am Reichsplatz. Er zieht an einer Schnur, die mit der metallenen Glocke außerhalb des Häuschens verbunden ist. Es bimmelt laut. Die Karussellfahrt geht los. Langsam setzen sich Pferde und Kutschen in Bewegung, die Kinder auf den Pferden lachen laut. Obwohl das Wetter an diesem Freitagvormittag regnerisch und kalt ist, an dem alten Karussell ist jede Menge los.

Seitdem es das Karussell gibt, also seit 1906, stehe es auf dem Lindauer Jahrmarkt, erzählt Karl Wittmann stolz. Die Holzpferde, auch das weiß Wittmann ganz genau, wurden im Schwarzwald als Wildpferde aus russischem Rotedelholz geschnitzt. „Es ist eines der ältesten der Welt“, verrät der 67-Jährige, der das Fahrgeschäft in der vierten Generation betreibt.

Die ganze Familie stellt auf dem Jahrmarkt aus

Er kennt viele Anekdoten über sein altes Karussell. Helmut Schmidt habe zum Beispiel einst in der roten Kutsche gegessen. „Aber nur für ein Foto“, fügt Wittmann lachend hinzu und schaut durch das kleine Fenster aus seinem Häuschen auf die bunten Pferde.

Die Schaustellerei ist bei Karl Wittmann Familienangelegenheit. Nur ein paar Meter weiter ‐ unten an der Hafenpromenade ‐ haben seine Tochter und sein Sohn ihre Stände aufgebaut.

Nicolai backt Crepés, seine Schwester betreibt das große Kettenkarussell am Mangturm. „Wir sind praktisch mit der ganzen Familie hier“, sagt Nicolai Wittmann. Seine Hütte steht direkt neben dem großen Riesenrad. Also an dem Ort, an dem der Jahrmarkt in den vergangenen Jahren immer eröffnet wurde. Das fiel in diesem Jahr aber aus.

Warum es keine Eröffnung gab

„Wir mussten sie leider absagen“, sagt Arnold Weiner, Leiter des Lindauer Stadtmarketings. Der organisatorische Aufwand sei in diesem Jahr so hoch, so war keine Zeit und Kapazität für die Eröffnung übrig. Besonders viel Zeit haben Weiner und sein Team damit verbracht, sich um Absagen von Krämer zu kümmern. Manche seien krankheitsbedingt ausgefallen, bei einem sei schlicht das Auto kaputtgegangen. „Wir mussten für Ersatz sorgen“, sagt Weiner.

Das ist offenbar gelungen. Denn auch in diesem Jahr stehen etwa 140 Kaufleute in der Maximilianstraße. Einer von ihnen ist Mike Holz. Er verkauft allerlei an Holzprodukten: Bretter, kleine Anhänger oder Aufhänger. Mit einem Lötkolben schreibt Mike Holz gerade eine Widmung auf ein Vesperbrett.

Das habe er sich selbst beigebracht, erzählt der Händler. Denn bislang verkaufte er auf dem Lindauer Jahrmarkt CDs. „Aber das läuft nicht mehr“, sagt er. Die Wenigste würden noch CDs hören, deswegen habe er umgeschwenkt.

Viel Neues auf dem Rummel

Während auf dem Krämermarkt sonst alles beim Alten geblieben ist, hat sich auf dem Rummel einiges verändert. Der Bahnhofplatz sei neu gestaltet, sagt Weiner. „Das Riesenrad ist Kult, aber gerade für die jungen Leute muss man etwas machen.“

Schwindelfrei sollte man auf jeden Fall für den „Salto Mortale“ sein. An einem großen Arm werden die Fahrgäste neben dem Kunstmuseum durch die Luft geschleudert. „Bei uns fährt Jedermann mit, von jung bis alt“, sagt Betreiber Andy Pfister.

Schräg gegenüber stehen die siebenjährige Sophia und ihr zehnjähriger Bruder Arthur gerade am Gruselhaus an. Das Thema ist Harry Potter. „Wir lieben Harry Potter und haben alle Teile zwei Mal gesehen“, ruft Sophia laut, bevor sie durch die dunkle Tür verschwindet.

Auch die Bayernwippe und ein Stand zum Pfeile und Büchsen werfen seien neu, berichtet Arnold Weiner. „Wir haben versucht, die Lücken zu füllen.“ Anstatt 60 seien in diesem Jahr 70 Schausteller auf dem Markt.

Neues Konzept für den Müll

Auch bei dem Thema Müll gibt es Neuheiten. Weil im vergangenen Jahr so viel Verpackungen, Becher und anderer Abfall nach dem Jahrmarkt auf den Straßen lag, wurde nachgebessert. „Gerade Richtung Seebrücke war es extrem“, sagt Weiner. Mitarbeiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau hätten deshalb Müllboxen aufgestellt. Sie stehen auf dem Markt verteilt. „So versuchen wir dem Problem Herr zu werden.“

Ob die kleinen Container helfen, wird sich am Montag zeigen. Bis dahin werden noch jede Menge Pfannen gekauft, Karussellrunden gedreht und gebrannte Mandeln vernascht. Erst dann bauen Krämer und Schausteller ihre Stände und Fahrgeschäfte wieder ab. Aber die meisten wissen schon: Sie kommen wieder.

So wie Karl Wittmann mit seinem hundert Jahre alten Karussell. „Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen“, sagt er, während er die Glocke zum Läuten bringt und die nächste Karussellfahrt beginnt.