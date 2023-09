100 Kräfte auf dem Wasser und an Land, ein Hubschrauber, eine Drohne und Sonargeräte sind im Einsatz gewesen. Trotz der großen Suchaktion am Mittwochabend und in der Nacht bleibt der 93–jährige Segler verschwunden. Aktuell geht die Suche weiter.

Als die Feuerwehr Lindau das Segelboot fand, sei der Motor noch gelaufen, berichtet Einsatzleiter Thomas Freitag von der Wasserwacht Lindau. Wassersportler hatten Mittwochnachmittag das verlassene Segelboot südwestlich vom Pulverturm entdeckt und den Notruf abgesetzt.

Freitag geht davon aus, dass der 93–Jährige an Bord einen „medizinischen Notfall hatte und über Bord gegangen ist.“ Laut Wasserwacht fanden die Einsatzkräfte an Bord auch eine Rettungsweste. Wie Polizei mitteilt, war der Mann auf dem Weg vom Überlinger See nach Hard in Österreich. Er soll alleine unterwegs gewesen sein.

Hubschrauber im Einsatz

Insgesamt waren am Mittwoch 100 Helfer Zu Wasser und an Land im Einsatz. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 45 aus Friedrichshafen sowie eine Drohne, die den See überflog, suchten nach dem Mann.

Bis in die Nacht suchen die Einsatzkräfte nach dem 93-Jährigen. (Foto: Davor Knappmeyer )

Am Nachmittag wurde ein internationaler Seenotalarm ausgelöst. Polizeiboote aus Baden–Württemberg, Schweiz und Österreich sowie des Technischen Hilfswerk Lindau waren im Einsatz. Auch die Feuerwehren Lindau, Wasserburg und Hard unterstützten die Wasserwachtboote aus Lindau, Nonnenhorn und Weiler.

Auch eine Drohne sucht den See nach dem vermissten Mann ab. (Foto: Davor Knappmeyer )

„Gemeinsam wurde die Wasserfläche zwischen Lindau und Rheindamm in Formationen abgesucht“, so die Wasserwacht. Elf der 14 Boote bildeten dafür eine Suchkette. „Die Suche läuft in Bahnen ab“, sagte Freitag gegenüber der LZ. Ein Führungsboot der Wasserwacht Lindau habe die Suche geleitet. Auch der Uferbereich der Insel sowie der Rheindamm wurden abgesucht.

Sonargeräte schlagen aus

Ab etwa 18 Uhr suchten die Kräfte dann in den Tiefen des Sees nach dem Mann. Dazu kamen Sonargeräte zum Einsatz. „Boote ohne entsprechenden SideScan–Sonar wurden aus dem Einsatz entlassen“, so die Wasserwacht. Ein Feuerwehrboot sei durch ein mobiles Sonargerät und zusätzliches Personal aufgerüstet worden.

Dreimal schlugen die Geräte aus. Ein Tauchroboter mit einer Unterwasserdrohne suchte die Stellen ab. „Rettungstaucher machten sich bereit, um eingreifen zu können.“ Aber die Vermutung bestätigte sich nicht: Der Mann blieb verschwunden.

Nach sechs Stunden mussten die Einsatzkräfte bei Dunkelheit abbrechen. Aktuell geht die Suche weiter.