Nachdem drei Männer am 27. August gegen 6 Uhr mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgaben (wir berichteten HIER darüber), vermeldet die Polizei Vorarlberg nun einen Fahndungserfolg.

Am Abend nahmen sie die Verfolgung von zwei flüchtenden Autofahrern auf. Die Polizei wollte die Männer im Bereich der Achsiedlung stoppen, was nicht gelang. Einer der Autofahrer wurde von einer Polizeistreife verfolgt und auf einen Parkplatz in Hard abgedrängt. Der Mann habe das Fahrzeug daraufhin verlassen und flüchtete zu Fuß.

Polizei schießt aufs Auto

Der zweite Fahrer sei mit seinem Fahrzeug in Richtung Hard geflüchtet und dürfte dort umgedreht haben. Er fuhr später wieder in Richtung Bregenz. Auf Höhe der Harder Brücke versuchte eine Polizeistreife den Lenker anzuhalten - vergeblich. Der Fahrer hielt nicht an, vielmehr gab er Gas und versuchte erneut zu flüchten.

Als er auf einen Beamten losfuhr, wurden Warnschüsse und gezielte Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben. Das flüchtende Fahrzeug wurde in Bregenz Vorkloster unmittelbar danach von mehreren Streifen angehalten, so die Polizei.

Nach den anderen Tätern wird noch gefahndet

Der Mann wurde festgenommen und an die Beamten des LKA-Vorarlberg übergeben. Er wird vernommen.

Beim festgenommenen Täter handle es sich um einen österreichischen Staatsbürger, der zum Festnahmezeitpunkt unter Drogeneinfluss stand. "Ein Bezug der involvierten Personen zum Drogenmilieu dürfte bestehen", so die Polizei.

Die Fahndung nach den beiden anderen Tätern läuft weiterhin.

Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei wird derzeit nach einem namentlich bekannte Mann türkischer Staatsbürgerschaft und einen weiteren noch unbekannten Täter gesucht.