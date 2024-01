Für Thomas Gruber ist die Matinee am Sonntagvormittag eine Premiere gewesen. Seit September leitet er die Geschäftsstelle der Nobelpreisträgertagungen. Wie er seine ersten Monate erlebt hat, was er plant - und warum er für die neue Arbeitsstelle von Italien in die alte Heimat zurückgekehrt ist.

Im September hat Thomas Gruber seinen neuen Posten angetreten. Als Leiter der Geschäftsstelle des Kuratoriums für die Lindauer Nobelpreisträgertagung Tagung folgt er auf Wolfgang Huang.

Dass die Stelle ausgeschrieben war, habe er von seiner Schwester erfahren, die am Bodensee lebt, erzählt Gruber im Gespräch. Er ist in Würzburg geboren und bald darauf mit seiner Familie nach Oberschwaben gezogen. „Meine ersten Lebensjahre habe ich in Ravensburg verbracht“, sagt er.

Später zog es ihn dann hinaus in die Welt: Nach der Promotion in Oxford sowie Stationen als Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und in der Beratung kümmerte sich Gruber im Leitungsteam des Forschungszentrums der Harvard Universität in Florenz um die internationalen Veranstaltungen und Publikationsreihen.

Was ihn an der Tagung fasziniert

Für die Stelle bei den Nobelpreisträgertagungen kehrte er nach Deutschland zurück. Denn sie verbinde, was ihn charakterisiere: „Die Verankerung in der Region und der starke Wunsch zum Kosmopolitischen.“ Mittlerweile wohnt Gruber in Wasserburg.

An der vergangenen Nobelpreisträgertagung hat er bereits als Gast teilgenommen, die kommende organisiert er mit. Dank eines fließenden Übergangs mit seinem Vorgänger Wolfgang Huang fühle er sich sehr gut eingearbeitet.

Was er für die neue Stelle mitbringt? „Italien hat mich geprägt“, sagt er. „Nicht nur in der Lebensart, sondern auch was Optimismus und Zukunftszuversicht angeht.“ Auch sein Blick von außen auf Deutschland und seine Kontakte zur Harvard Universität und in den Bundestag werden ihm bei seiner Arbeit behilflich sein, ist Gruber sicher.

An der Lindauer Nobelpreisträgertagung fasziniere ihn, wie „stark sie mit dem Thema Frieden verbunden ist.“ Sie sei ein Ort, an dem die großen Fragen der Menschheit mit einem großen Kreis Wissenschaftler diskutiert werden.