Mit neuem Torwart zum nächsten Heimsieg

Die Handballer des TSV Lindau haben ihre bisher makellose Heimbilanz in der Bezirksklasse ausgebaut. Im Derby gegen die SG Ailingen-Kluftern siegte der Aufsteiger am vergangenen Sonntagabend vor rund 165 Zuschauern in der Dreifachturnhalle mit 37:27 (21:16). Einen großen Anteil an der Deutlichkeit des Erfolges hatte der neue Torwart Jens Ellermann.

Längeres Warten auf die Spielberechtigung

In seinem ersten Spiel durfte Ellermann die zweite Halbzeit ran. „Er kommt aus Hessen, wohnt in Lindau und hat jetzt wieder angefangen, Handball zu spielen“, klärt der Lindauer Kapitän Alexander Haller auf. Ellermanns Debüt war schon früher geplant, „er ist schon ein paar Wochen im Training“, so Haller. Allerdings zog es sich mit der Spielberechtigung hin, die nun endlich eingetroffen ist.

Ellermann habe in Hessen etwas höher gespielt und zeigte seine Qualität gegen Ailingen-Kluftern auch. „Das war ein gutes Debüt“, lobt Haller. Im Zusammenspiel mit einer starken Abwehr sorgte der TSV in der zweiten Halbzeit für eine Torarmut bei den Gästen. Diese Stärke versucht Lindau immer auf das Feld zu bringen, das mache es dem Angriff leichter.

Gegen Ailingen-Kluftern funktionierte das insgesamt sehr gut. Und zwar durch die Bank: Wieder einmal trafen alle Lindauer Feldspieler. „Wir haben nichts Besonderes gemacht und es über den ganz einfachen Handball gelöst“, analysiert Haller. Dass es am Ende so klar wurde, erklärt der TSV-Kapitän auch mit dem Abschluss der ersten Halbzeit. Filipe Simkus Miranda Bernado traf in der 30. Minute zum 21:16. „Das ist immer ein schönes Erlebnis, wenn man mit dem Pausenpfiff den Vorsprung ausbaut“, meint Haller. Nach eigenen Angaben hat die SG zudem auch eine ungewohnt schwache Leistung abgeliefert. „So schlecht haben wir schon lange nicht mehr gespielt“, hat ein Spieler der SG nach der Partie gesagt und laut Gästetrainer Hermann-Josef Altwicker beschreiben es diese neun Worte treffend. Es sei ein vollkommen gebrauchter Tag gewesen. Nun fokussiert sich die SG darauf, am kommenden Samstag um 18 Uhr beim HCL Vogt wieder ein komplett anderes Gesicht zu zeigen.

Am Feiertag im Einsatz

Für die Lindauer Handballer geht es schon am Mittwoch weiter. Am Feiertag steht das Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Blaustein II an. Anwurf in der Lixsporthalle ist um 15 Uhr. „Wir wollen über die Heimstärke den Klassenerhalt schaffen. Es wäre aber schön, wenn wir auswärts auch mal ein paar Punkte mitnehmen“, so Haller. Es wird nicht leicht. Der Gegner, darauf lassen die bisherigen Ergebnisse schließen, hat eine gewisse Qualität. Dazu müssen sich die Lindauer nun in kurzer Zeit vom Spiel am Sonntag erholen. „Wir haben nur zwei Tage Zeit, zu regenerieren“, meint Haller. Es droht der Ausfall von „Mittelmann“ Julian Gauger. Er musste gegen Ailingen-Kluftern in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Wir müssen schauen, welche Spielerdecke uns zur Verfügung steht“, sagt Haller.

Die bisherigen Saisonleistungen sorgen bei Lindau aber für ein großes Selbstvertrauen, was ohnehin schon durch den Aufstieg über die Relegation groß ist. Gold wert ist auch der Einfluss von Jörg Lützelberger, Trainer des Drittligisten HSG Konstanz. Der jungen Lindauer Mannschaft tut es zudem sehr gut, nun in einer wesentlich größeren Liga wie der Bezirksklasse aktiv zu sein. Über die vielen Spiele können die Talente viel besser wachsen. Das sollen sie in der Zukunft auch mal in der Fremde unter Beweis stellen.

Für den TSV Lindau spielten: T. Brombeis, Ellermann (Tor); Haller (3 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Bräu (1), Hadrich (1), Sechser (6), Knechtel (1), Gauger (3), Klemens (1), Miranda Bernado (4), Grübel (3), Broszio (6, 1/1), Miller (4), J. Brombeis (4).