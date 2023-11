Lindau

Mit erschlichenen Visa und Haftbefehl im Fernreisebus

Lindau / Lesedauer: 2 min

Die Polizei Lindau hat bei zwei Kontrollen von Fernbussen aus Italien unter anderem illegale Einwanderer zurückgeschickt. (Foto: Bundespolizei )

Am Donnerstag, 2. November, hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) in zwei Bussen aus Italien die Schleusung einer afghanischen Familie samt Visaerschleichung entlarvt.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 16:30 Von: Lindauer Zeitung