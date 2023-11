Mit „einem Teil mehr“ die Lindauer Tafel unterstützen

Die Aktion „Kauf ein Teil mehr“ für die Lindauer Tafel startet wieder am Samstag, 25. November. Bis zum 2. Dezember können Kunden der teilnehmenden Märkte bei ihren Einkäufen wieder etwas mehr einkaufen und dies der Lindauer Tafel spenden. Im Blick hat die Caritas dabei vor allem Lebensmittel, die in den Tafeln Mangelware sind: Drogerieartikel, Kaffee, Tee, Konserven, Getränke etc.

Die letzten Tafelaktionen waren laut Mitteilung jeweils ein voller Erfolg, den man bei der Caritas gerne wiederholen möchte. Alle Mitbürger seien aufgerufen, ein Teil mehr kaufen und mit diesem ‐ für den Einzelnen ‐ kleinen Beitrag aktiv und solidarisch mitzuhelfen, die Armut im Landkreis Lindau zu lindern.

Am Samstag, 25. November, führen in Lindau die Firmlinge von St. Josef im Kaufland und Schüler der Fachoberschule im Lindau-Park die Aktion durch. Weiter geht es mit der SMV des Valentin-Heider-Gymnasiums am Donnerstag, 30. November, bei Lidl in Reutin und am Freitag, 1. Dezember, mit Schülern der Maria-Ward-Schule beim Netto auf der Insel durch. Am Samstag, 2. Dezember, engagieren sich die Konfirmanden von St. Verena bei Aldi und beim neuen Lidl in Zech sowie die Firmlinge aus Weißensberg vor dem Edeka-Markt Esslinger. Alle Aktionen finden jeweils von 9 bis 17 Uhr statt.