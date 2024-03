Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat zwei Kinder in ihrer Amtszeit bekommen. Während männliche Kollegen als frisch gebackene Väter Gratulationen und Schulterklopfen ernten, war das bei ihr auch Anlass zu Kritik. Wir wollten anlässlich des Weltfrauentages wissen: Was hält sie davon und wie schafft sie den Spagat zwischen Familie und Beruf?

Mit Gedenktagen ist das so eine Sache. Es gebe sie für Minderheiten, besondere Ereignisse oder seltene Krankheiten. Wenn man aber bedenke, dass die Hälfte der Weltbevölkerung Frauen sind, könne „man schon über den Weltfrauentag stolpern“, findet Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Fakt sei aber: „Wir haben die Gleichstellung noch nicht erreicht.“

Genaugenommen gehört die 41-Jährige zu einer Minderheit. Unter den Bürgermeistern in Deutschland sind nur zehn Prozent Frauen. Nach hundert Jahren allgemeinem Wahlrecht sind Frauen in der Kommunalpolitik immer noch massiv unterrepräsentiert. Gleichberechtigung gehe manchmal nur im „Schneckentempo“ vorwärts, weiß Alfons.

Familie mit „starken Frauen“

Benachteiligt hat sie sich als Mädchen nie gefühlt. Sie sei in einer Familie mit „starken Frauen“ aufgewachsen. Ihre Oma, die dieses Jahr hundert Jahre alt geworden wäre, hatte schon das erste Staatsexamen in Jura abgelegt. Sie, aber auch ihre Mutter haben immer gearbeitet. Ohne viel Aufhebens daraus zu machen. „Das war einfach so.“

Auch später im Studium, in der Großkanzlei und als Richterin sei Claudia Alfons stets in weiblicher Gesellschaft gewesen. Dass Frauen im Beruf benachteiligt sind, habe sie erst erlebt, als bei Freundinnen die Familiengründung anstand. „Da ging es um die Frage, wie bringe ich es meinem Chef bei, dass ich schwanger bin“, sagt Alfons. Aber auch darum, wie man sich als Paar die Arbeit aufteilt und wer Zuhause bleibt.

Auch heute sind das meist die Frauen. Sie leisten deutlich mehr unbezahlte Arbeit für Familie, Pflege und Haushalt als Männer. Einer Studie des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos zufolge übernehmen sie rund 62 Prozent aller häuslichen Aufgaben: eine Bremse für die Gleichstellung der Geschlechter.

Dafür sei sie nicht gewählt worden

Claudia Alfons hat in ihrer Amtszeit als Oberbürgermeisterin zwei Kinder bekommen. Sie war jeweils acht Wochen in Mutterschutz. Dass sie dafür viel Kritik und Unverständnis geerntet hat, weiß sie, auch wenn ihr das „immer nur hintenrum“ zugetragen worden sei. Dafür sei sie doch nicht gewählt worden, hieß es. Andere hätten gesagt, „so was habe es noch nie gegeben“.

„Ja wie auch?“, fragt die Oberbürgermeisterin zurück. Bei 29 großen Kreisstädten in Bayern stünden nur drei Oberbürgermeisterinnen an der Spitze. Wenn ihre männlichen Kollegen Vater werden, sei das „kein Thema“. Denn die fielen deswegen ja nicht zwangsläufig aus.

Beim Kinderfestumzug 2022 sind OB Claudia Alfons und ihr Mann mit Kinderwagen dabei. (Foto: Christian Flemming )

Sollen diese Frauen auf Kinder verzichten?

Das sei der biologische Unterschied, den niemand ändern könne. Die Frage sei, wie gehen wir damit um? Sollten diese Frauen auf Kinder verzichten? „Da haben wir als Gesellschaft noch keine Antwort gefunden.“

Als Oberbürgermeisterin trägt Claudia Alfons die Verantwortung für die Stadt. Daran hat sich mit der Geburt ihrer Töchter nichts geändert. „Ich werde mein Privatleben immer so organisieren, dass es geht.“

Manche Leute denken, ich mach das nur noch in Teilzeit Claudia Alfons

In allererster Linie kümmert sich ihr Mann um die Kinder. Er ist in Elternzeit, das zweite Kind ist erst sieben Monate alt. Unterstützung bekommt das Paar auch von der Oma und zwei Frauen, die stundenweise helfen. Sie deckten meist die Abende ab, an denen sie mit ihrem Mann gemeinsam bei Terminen ist. „Die Prämisse ist, dass es so funktioniert, dass es mich nicht braucht.“

Ihr Kalender ist eng getaktet. Als sie beim Unternehmerfrühstück in Bregenz nach einer Stunde aufbricht, weil bereits der nächste Termin auf sie wartet, habe sie ein Mann gefragt, ob sie die Oma ablösen müsse. „Manche Leute denken, ich mach das nur noch in Teilzeit.“

Ernst genommen fühle sie sich bei der Arbeit trotzdem. In der Verwaltung sowieso, die mit Tanja Bohnert, Marion Maucher und Birgitt Richter inzwischen drei Amtsleiterinnen hat. Und im Stadtrat? Da wisse sie, „dass mich mancher nicht ernst nimmt“. Verunsichern lasse sie sich dadurch aber nicht.

Wächst mit der Emanzipation auch der Druck?

Wenn Claudia Alfons nach Hause kommt, ist sie als Mama gefragt. „Dann bin ich sofort da, wickle und gebe Brei.“ Dann sei keine Zeit mehr, um über die Arbeit nachzudenken, dann sei sie ganz bei den Kindern. „Es kostet Kraft, gibt aber auch viel Kraft“, sagt Alfons, die das Zusammensein mit ihren Töchtern als „sehr intensiv“ erlebt.

Familie, Beruf und Karriere: Während es früher eine klare Arbeitsteilung gab, erscheint für Frauen heute alles möglich.Wächst mit der Emanzipation der Druck, dass Frauen alles hinkriegen müssen?

Ich kriege nicht alles hin Claudia Alfons

„Es bleibt auch viel auf der Strecke“, sagt Alfons und macht klar: „Ich kriege nicht alles hin.“ Ihr Fokus liege auf Beruf und Familie, sie habe kaum Zeit, Freundschaften zu pflegen oder Sport zu machen. Und natürlich gebe es auch Tage, die „in Erinnerung bleiben“: Wenn alle krank sind und das Baby doch einmal mit muss in die Toskana, wie jüngst beim Henkersmahl in der Fasnacht, dann ist das für die Oberbürgermeisterin und Mutter eine Zerreißprobe.

„Absolute Ausnahme“: Weil Zuhause alle krank im Bett liegen, muss Claudia Alfons das Baby mit zum Henkersmahl nehmen. Die Narren, freut’s, für Claudia Alfons ist es ein Tag, der „in Erinnerung bleibt“. (Foto: Stadtverwaltung Lindau )

Ob eine Frau weiterarbeitet, Zuhause bleibt oder sich mit ihrem Partner die Aufgaben teilt: Jede Frau sollte das tun, was für sie und ihre Familie okay und machbar ist, betont Alfons. Wirtschaftliche Zwänge, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Bereitschaft des Partners spielten eine große Rolle.

Wäre sie noch Richterin, hätte sie ein Jahr Elternzeit gemacht. „Zu meinem Job als Oberbürgermeisterin passt das nicht“, sagt Alfons.

Nicht alle stehen gern im „öffentlichen Feuer“

Fehlt Frauen auch manchmal der Mut, eine Führungsposition anzunehmen? „Vielleicht fragen sie sich eher, ob sie sich das antun wollen“, meint Alfons. Während es vielen Frauen wichtig sei, dass der Beruf Freude bereite und mit Kindern und Familie vereinbar sei, sei Männern oft Status und Verdienst wichtiger, beobachtet Alfons.

Frauen erscheine es nicht so erstrebenswert, im „öffentlichen Feuer“ zu stehen. Sie fänden „die zweite Reihe auch interessant“.

Mit der Milchpumpe in die Klausurtagung

Als Vorbild sieht sich Claudia Alfons nicht. „Ich bin auch nicht auf Mission“, sagt sie lachend. Sie selbst finde es aber immer „inspirierend und ermutigend“ Frauen zu treffen, die in Führungspositionen sind. Gebe es mehr von ihnen, wäre es auch selbstverständlicher, Stillpausen einzuführen.

Die Arbeitstasche der Oberbürgermeisterin ist gepackt: Laptop und Milchpumpe sind dabei. (Foto: Claudia Alfons )

Dann müsste sie nicht, wie bei der zweitägigen Klausurtagung des Verwaltungsrats der Sparkasse Schwaben-Bodensee mit 24 Männern, die Milchpumpe öffentlich laden, um schnell nach draußen zu hetzen und abzupumpen.

Wenn ihr Männer in den Mantel helfen oder die Türe aufhalten, dann störe sie das nicht. Über schlechte Herrenwitze höre sie auch mal hinweg. „Man muss nicht jede Schlacht schlagen“, sagt sie.

Eine Sorge bleibt

Claudia Alfons bringt Kinder und Karriere unter einen Hut. Und doch ist da auch die Angst, später etwas zu bereuen, räumt Alfons ein. „Dass ich zu viel Zeit verpasst habe.“ Weil sie eben nicht beim Babyschwimmen oder Kinderturnen dabei sein konnte.

„Ich will mich engagieren und nicht wegducken“, sagt Claudia Alfons. Das mache sie auch für ihre Töchter. „Sie sollen in einer Welt, die noch gleichberechtigter ist, ihren Weg gehen und das machen, was sie gerne möchten.“