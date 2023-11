Anneliese Spangehl verabschiedet sich von „Wir helfen“. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ein Vierzeiler in der Zeitung gereicht. Um all den Mitstreitern und den vielen Bürgern, die immer wieder für die gute Sache gespendet haben, zu danken. Dass Anneliese Spangehl 30 Jahre der unermüdliche Motor für diese gute Sache war, das braucht keine besondere Erwähnung, meint jedenfalls Lindaus Ehrenbürgerin. Und schon gar keinen offiziellen Festakt.

Die 96-Jährige erinnert sich noch gut an die Anfänge. Uschi Krieger hatte den damaligen LZ-Redakteur Michael Urbanzyk wegen eines Spendenaufrufs für eine bedürftige Familie angesprochen. Der hatte, wie es so seine Art war, gleich Nägel mit Köpfen gemacht: Im Oktober 1993 wurde die Bürgeraktion der Lindauer Zeitung gegründet. Als Urbanzyk seine frühere Lehrerin fragte, ob sie mitmacht, „sagte ich spontan und von Herzen ja“.

Es wurde eine Lebensaufgabe für Anneliese Spangehl. „Wir helfen“ steht für unbürokratische und schnelle Unterstützung, wenn Menschen unverschuldet in Not geraten sind. Wenn der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputtgeht, das Konto aber leer ist. Oder wenn eine Zahnbehandlung oder Medikamentenzuzahlung Menschen, die von Grundsicherung leben, schlaflose Nächte bereiten.

Die Scham ist groß ‐ gerade bei Älteren

„Es beschäftigt einen“, sagt die 96-Jährige über die vielen Schicksale, die fortan zu ihrem Leben gehörten. Sie weiß, wie schwer es vor allem Älteren fällt, um Hilfe zu bitten. „Die Scham ist groß.“ Aber Anneliese Spangehl ist eine Lindauerin, der viele Menschen vertrauen. Eine, bei der man sich ein Herz fasst. Die man in der Stadt anspricht oder einfach anruft, um seine Sorgen zu besprechen. Eine, bei der man sicher sein kann: „Es dringt nichts nach außen.“

Anneliese Spangehl (rechts) 2010 bei einem Gala-Essen zugunsten der Bürgeraktion „Wir helfen“ im Alten Rathaus. (Foto: cf )

Es gibt Fälle, die Anneliese Spangehl nie vergisst. Dazu gehört auch die Frau, die ihre Wohnung nicht mehr verlasen konnte, bis „Wir helfen“ ihr einen besonderen Rollstuhl finanzierte. Oder eine Familie, deren Kind verunglückt ist. Aber es sind auch die vielen kleinen Taten, die sie strahlen lassen, wenn sie davon erzählt. Wenn „Wir Helfen“ zum Schulanfang einsprang oder Kinder dank einer Spende auf Klassenfahrt konnten, dann freute das die ehemalige Rektorin beonders. Auch zwei Ausbildungshilfen seien gut investiertes Geld gewesen: Die Jugendlichen haben durchgehalten und heute einen Beruf ‐ Dank „Wir helfen“.

„Notlagen gibt es auch in unserer heilen Welt in Lindau“

Auch heute wird „Wir helfen“ gebraucht. „Notlagen gibt es auch in unserer heilen Welt in Lindau“, weiß Spangehl. Die Probleme seien die gleichen geblieben, doch nun benötige man größere Summen als früher, um helfen zu können. Ob die Hilfesuchenden wirklich finanzielle Unterstützung brauchen, wird genau geprüft ‐ vor allem von der Caritas, aber auch von der Sozialhilfe im Landratsamt, vom Jobcenter, in Schulen oder von der Sozialstation.

Die sind zum Teil rührend. Anneliese Spangehl

Die Arbeit ist nicht immer einfach. Es braucht mitunter ein dickes Fell. Denn an sozialen Brennpunkten geht es nicht immer friedlich zu. Manchmal wurde Anneliese Spangehl beschimpft, wenn sie nicht so helfen konnte, wie gewünscht. Aber das seien nur Einzelfälle, betont sie. „Die Dankbarkeit ist irrsinnig groß.“ Viele der unzähligen Dankesschreiben hat sie aufgehoben. „Die sind zum Teil rührend“, sagt sie und kämpft mit den Tränen.

Warum es jetzt an der Zeit ist

Sich zu engagieren, war für Anneliese Spangehl immer selbstverständlich. Als Stadträtin, Kreisrätin und stellvertretende Landrätin, aber auch als Leiterin des Seniorenbeirates. Jetzt legt Lindaus Ehrenbürgerin bei „Wir helfen“ ihr letztes Ehrenamt nieder. Und Anneliese Spangehl sagt einen Satz, den man nie von ihr gehört hat: „Es wird mir zu viel.“

Mit 96 Jahren möchte sie keine Verpflichtungen mehr haben. „Es ist jetzt einfach Zeit“, sagt ihr Verstand. Aber ihr Herz schmerzt bei dem Abschied: „Es fällt mir schwer.“

Der Verein ist in guten Händen

Wichtig ist der 96-Jährigen, allen Spendern Danke zu sagen „für das Vertrauen, das Sie unserem Gremium entgegengebracht haben“. Ihr Dank gelte aber auch der LZ, der Stadt Lindau, dem Landkreis, der Sparkasse „und all den sozialen Institutionen, mit denen ich so vertrauensvoll zusammen arbeiten durfte“. Das Miteinander sei „spitze“ gewesen.

Der Zeitpunkt ihres Abschieds ist kein Zufall. Als im Juli aus der Bürgeraktion der Verein „Wir helfen“ geworden ist, habe sie gedacht, „jetzt kannst Du mit gutem Gewissen aufhören“. Der Verein sei in guten Händen. Was sie freut: Steuerberater Peter Altenried ist als Kassenprüfer mit im Boot. Auch er ist ein ehemaliger Schüler von Anneliese Spangehl ‐ wie Michael Urbanzyk damals. Ein Kreis schließt sich.