Der IHK-Neujahresempfang steht ganz im Zeichen des Abschieds und Neubeginns. Und da wird es schon mal emotional. Vor allem, als Markus Anselment, „der Mister der IHK“, gewürdigt wird.

Die Stehtische sind schnell besetzt, es wird eng im Forum am See. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Vertreter aus der Politik ist der IHK Neujahrsempfang ein fester Termin in ihrem Kalender. Bietet er doch eine Plattform für den Dialog zwischen Wirtschaft und Gesellschaft - in angenehmen Ambiente und mit hochkarätigem Programm.

Auch wenn vieles wie immer war: Es gibt personelle Veränderungen bei der IHK Schwaben. Menschen, die jahrzehntelang die IHK geprägt haben, hören auf. Und so wurden Thomas Holderried, der von 2006 bis 2023 das Amt des Regionalvorsitzenden innehatte, und Markus Anselment, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, beim Neujahrsempfang gewürdigt.

Eine besondere Ehrung

„Klar, kompetent, kritisch und einfach klasse“, so beschreibt Rolf Thomann, neuer Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee, seinen Vorgänger Thomas Holderried. „Du hinterlässt große Fußstapfen für mich.“ Als Anerkennung seiner Leistung wird Holderried der erste Ehrenvorsitzende der Regionalversammlung überhaupt.

„Du bist der Mister IHK für mich“, sagt Thomann zu Markus Anselment, der im April nach 36 Jahren IHK in den Ruhestand geht. Thomann lobt dessen Arbeit und die „ungemein positive Zusammenarbeit“. Anselment sei immer „fokussiert, immer bei der Sache“ gewesen. „Ich habe einen Riesenrespekt vor deiner Leistung.“

Die Arbeit hat mir jeden Tag Spaß gemacht. Markus Anselment

Dem 63-Jährigen fällt der Abschied nicht leicht. „Die Arbeit hat mir jeden Tag Spaß gemacht“, sagt Anselment - und kann seine Rührung nur schwer verbergen. „Die Menschen werden mir fehlen“, sagt er. Denn sie seien es gewesen, die sein „Leben immens bereichert haben“. Seine Nachfolgerin wird die 30-jährige Annalena Haußer, die sich für den „Riesenvertrauensvorschuss“ bei Anselment bedankt.

Rolf Thomann, neuer Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee, verabschiedet offiziell seinen Vorgänger Thomas Holderried (links). (Foto: Christian Flemming )

Nun soll es mit neuem Schwung weitergehen. „Ich will Ihnen eine Portion Zuversicht mit nach Hause geben“, sagt Rolf Thomann zu den Gästen des Neujahrsempfangs. Sein Ziel sei es, sich „aktiv gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Lindau-Westallgäu einzusetzen“. Also Netzwerke auszubauen, die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Hauptamt zu stärken, alle Unternehmen mitzunehmen und sich aktiv in die Politik einzubringen.

Statt Jammern selber etwas tun

„Bilden, Bündeln und Beraten“: Das sind die Aufgaben der IHK, sagt Reinhold Braun, der neue IHK-Präsident von Schwaben. Die größte Herausforderung sei angesichts des Ausbildungs- und Fachkräftemangels die Aus- und Weiterbildung. Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schlecht seien: Man dürfe nicht immer nur Jammern, sondern müsse auch selbst Vorschläge bringen. Die IHK müsse der „Treiber und Impulsgeber für Innovationen“ sein: „Wirtschaft beginnt mit Wir.“

„Nur Fordern geht nicht, wir müssen was tun“, sagt auch Dorothee Buhmann, stellvertretende Präsidentin der IHK Schwaben und stellvertretende Regionalvorsitzende Lindau-Bodensee. Sie will sich für Ausbildung stark machen, im Präsidium den oberen Landkreis vertreten und die Ideen anderer Landkreise nach Lindau bringen.