Minge & Co. eröffnen Saison in der Frauen–Bundesliga

Besonderer Start: Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben die Ehre, die neue Bundesligasaison 2023/2024 mit einem Heimspiel gegen den deutschen Meister zu eröffnen. Der FC Bayern München ist im Dreisamstadion zu Gast. Anpfiff des Spiels ist um 18.15 Uhr.

Als Heimteam für die Saisoneröffnung ausgewählt worden zu sein, ist für die Breisgauerinnen eine großartige Sache. Wie der Verein über seine sozialen Kanäle verkündete, sind schon mehr als 10.000 Tickets abgesetzt worden. Mit von der Partie ist auch die Lindauerin Janina Minge. Die 24–Jährige, die ihren Sommerurlaub mit ihrem Freund auf Kreta verbrachte, geht schon in ihre achte Saison beim SC Freiburg. Dort reifte sie zur deutschen Nationalspielerin. Positiv wirkte sich insbesondere die offensive Rolle unter der Ravensburger Trainerin Theresa Merk aus. An Minges Entwicklung beteiligt waren auch ihre Jugendclubs TSG Lindau–Zech, VfB Friedrichshafen und FC Wangen.

Erfolgreiches Pokalspiel

Minge freut sich „sehr arg“ auf die eigenen Fans und das Flutlichtspiel am Freitag. Die Generalprobe gelang: In der zweiten DFB–Pokalrunde kam der Vorjahresfinalist beim Zweitligisten SC Sand zu einem 2:1–Sieg. Es trafen Judith Steinert (48.) und Samantha Steuerwald (67.). Amelie Bohnen gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit der späte Anschlusstreffer für Sand.