Mimi und ihre Jungs suchen ein Zuhause

Drei Campbell Zwerghamster sind im Tierheim im Juni abgegeben worden. Sie suchen nun ein neues Zuhause.

Wie der Name schon sagt, sind Zwerghamster die kleinsten unter den Hamsterarten. Der possierliche Hamster passt locker in eine Hand. Trotz seiner geringen Ausmaße braucht er einen großen Lebensraum. Mimi war beim Kauf bereits trächtig. Sie ist im Januar dieses Jahres geboren. Ihre beiden Jungen, Momo und Matze, sind beides Böcke und im Mai geboren. Die Tiere sind tag– und nachtaktiv, jedoch keine Kuscheltiere und nichts für Kinderhände. Sie sind Einzelgänger und leben in freier Natur in den Steppenlandschaften der Mongolei. Dort wohnen sie in Erdhöhlen. Entsprechend sollte das neue Zuhause auch groß und entsprechend mit Möglichkeiten zum Wühlen und Graben, Höhlen bauen ausgestattet sein.

Die Campbell Zwerghamster sind eine Unterart der Dsungarischen Zwerghamster und können bis zu zwei Jahre alt werden. Wer sich für einem der Wühler interessiert und eine Kleintiervilla zur Verfügung stellen will, kann sich beim Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, melden. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim–lindau.de