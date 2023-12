Kein Schnee zu Weihnachten - das ist abgesehen von einigen Ausnahmen inzwischen fast schon normal. Milde Temperaturen sind allerdings bedenklich. Genauso wie der ausbleibende Schnee zu Neujahr. Wie die Prognosen sind - und welche Auswirkungen das milde Wetter auf Natur und Bodensee haben.

Viele haben das schöne Wetter an den Weihnachtsfeiertagen genossen. Bei Sonne satt waren lange Spaziergänge entlang des Sees oder im Hinterland ein Genuss. Trotz des rauen Windes und der kalten Nächte: Für Ende Dezember war es ausgesprochen mild.

Roland Roth weiß: Das milde Wetter an Weihnachten hat mit dem Klimawandel zu tun. Archivbild: Katja Korf (Foto: Katja Korf )

„Das waren die fünftwärmsten Weihnachten“, sagt Meteorologe Roland Roth, der seine Statistik seit 1968 führt. Bis zu zehn Grad habe es in der Region gehabt. Der Mittelwert lag an Roths Wetterwarte in Bad Schussenried bei 6,81 Grad Celsius. „Am Bodensee kann man nochmal mindestens ein Grad drauflegen“, weiß der Wetterexperte.

32-mal grüne Weihnachten

Der Grund für das milde Wetter sei der Wind von Südwesten, der warme Luft vom Atlantik und von Spanien auch an den Bodensee bringt. Das ist soweit nichts Außergewöhnliches. Der warme Wind sorgt in vielen Jahren dafür, dass weiße Weihnachten die Ausnahme bleiben. Laut Roths Statistik lag in den vergangenen 55 Jahren gerade einmal 24-mal etwas oder viel Schnee an Weihnachten.

Wenn es windstill ist, wärmt die Sonne bereits ordentlich. (Foto: Bianca Schenk )

Allerdings seien die Temperaturen immer höher. Denn: „In der Herkunftsregion ist die Luft auch schon wärmer als früher“, sagt Roland Roth. Noch wärmer war Weihnachten im vergangenen Jahr. Bei einem Mittelwert von 7,29 Grad Celsius an der Messstation feierten wir das wärmste Weihnachten in Roths Messreihe.

Von Wintereinbruch ist weit und breit nichts zu sehen. Roland Roth

Bedenklicher sei es, so Roth, wenn es auch nach Weihnachten nicht kälter wird. Normalerweise müsste es in den Tagen bis Neujahr schneien. Danach sieht es aber auch in diesem Jahr nicht aus. „Von Wintereinbruch ist weit und breit nichts zu sehen.“

Mildes Wetter an Silvester

Für Lindau und den Bodensee prognostiziert Roth mildes Wetter bis mindestens Sonntag. Dort, wo es kein Nebel hat, liegen die Temperaturen bei zehn Grad Celsius. Richtung Friedrichshafen und Überlingen halte sich der Nebel hartnäckiger als in Lindau.

Sonne statt am Bodensee: Über Weihnachten herrschte Traumwetter am Bodensee. Milde Luft an Weihnachten ist nicht außergewöhnlich – Keine Schnee zu Neujahr allerdings bedrohlich. (Foto: Bianca Schenk )

Auch der Wind der vergangenen Tage hat mit den milden Temperaturen zu tun. Denn die sorgen für mehr Energie in der Luft und somit für mehr Wind, erklärt der Meteorologe.

Klar sei: Dahinter steckt der Klimawandel. „Wir sind mittlerweile weit weg von dem, was vor 40 Jahren war“, sagt Roland Roth, für den der Klimawandel eine massive Bedrohung der Menschheit ist.

Zu warm für den Bodensee und die Felchen

Schlechte Auswirkungen hat das vergleichsweise warme Wetter für den Bodensee. Wird die oberste Wasserschicht nicht kälter als vier Grad, findet im See keine Zirkulation statt, erklärt Isolde Miller von der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz.

Atemberaubende Sonnenuntergänge gibt es in diesen Tagen in Lindau zu sehen. Grund dafür ist die hohe Luftfeuchtigkeit, die für diese Jahreszeit typisch ist. Das Sonnenlicht bricht sich in der Feuchtigkeit – und zaubert die bunten Farben an den Horizont. (Foto: Bianca Schenk )

Eine Durchmischung ist aber wichtig. Nur so werde Sauerstoff in die Tiefen transportiert. Diesen brauchen dort nicht nur die Felchen, die ihre Eier in tiefe Wasserschichten fallen lassen. „Ohne Sauerstoff fällt die Entwicklung schwer“, sagt Miller.

Die Vollzirkulation finde in den vergangenen Jahren immer seltener statt. Am Mittwoch hatte der Bodensee bei Lindau 7,1 Grad Celsius.

Mildes Wetter kostet die Natur viel Kraft

Auch Mooren und den Wäldern gefällt die Milde nicht. Dann falle zum Beispiel das Renaturieren in den Mooren schwerer. Frost schütze die Böden bei der Arbeit, so Isolde Miller.

Außerdem könne es passieren, dass Bäume zu früh austreiben, die Knospen beim nächsten Frost erfrieren und die Bäume müssen wieder von vorne anfangen. „Das kostet Kraft.“