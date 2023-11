Nach dem Messerangriff im März in der Rickenbacher Straße hat die Staatsanwaltschaft Kempten nun Anklage erhoben. Einer der Angeklagten muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags verantworten.

Der Fall wird Anfang Dezember vor dem Landgericht in Kempten verhandelt. Die Verhandlung ist öffentlich, angesetzt sind zwei Tage. Angeklagt sind neben einem 21-Jähriger auch noch zwei weitere Personen, teilt Ferdinand Siebert, Pressesprecher am Landgericht Kempten auf Nachfrage der Lindauer Zeitung mit. „Den beiden anderen Angeklagten wird vorgeworfen, sich der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht zu haben.“

Der 21-Jährige wird verdächtigt, mit einem Messer auf einen 19-Jährigen eingestochen zu haben. ,„Das Tatmesser soll eine Klingenlänge von sechs Zentimeter gehabt haben“, so Siebert. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz habe die Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung laut Siebert nicht angenommen.

Schuldunfähigkeit eingeschränkt?

Der 21-Jährige soll den Jüngeren am Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Der 19-Jährige musste auf der Intensivstation versorgt werden. Er hat die Tat überlebt, wurde zwei Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen.

„Die Schuldfähigkeit des Angeklagten war zur Tatzeit möglicherweise im Sinn von Paragraf 21 StGB eingeschränkt“, so Siebert weiter. Warum, das teilt der Sprecher nicht mit.

Der mutmaßliche Täter, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, soll aus Syrien stammen, in Lindenberg gewohnt haben und im Westallgäu einer Arbeit nachgegangen sein. Das Opfer soll Ukrainer sein und in Lindau leben.

Laut Polizei habe es eine persönliche Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und seinem Opfer gegeben. Es weise aber nichts darauf hin, dass die beiden sich an diesem Tag gezielt getroffen haben. Der Lindenberger sei laut Polizei nach Lindau gefahren, um auszugehen.

Streit eskaliert in Rickenbacher Straße

Zu der Auseinandersetzung war es an einem Sonntagmorgen im März gekommen. Begonnen hatte alles in einem Club in Lindau. Bereits dort sollen zwei Gruppen von je drei bis vier jungen Männern aneinandergeraten und handgreiflich geworden sein. Sie sollen sich für 3 Uhr nachts zu einer Aussprache in der Rickenbacher Straße verabredet haben.

Dort eskalierte der Streit und es kam zur Messerstecherei, bei der ein 19-Jähriger verletzt wurde. Auch ein weiterer Mann soll nach Schilderung der Polizei mit dem Messer leicht verletzt worden sein.

Der 21-Jährige ist laut Polizeisprecher Holger Stabik schon mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen, wurde aber bisher nicht verurteilt und ist nicht vorbestraft. Das bestätigt auch Siebert vom Landgericht: „Vor der Tat war er strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten.“

Andere Messerstecherei drei Tage vorher

Zwei Tage vor dem Vorfall in der Rickenbacher Straße ist es auch schon an der Lindenschanze auf der Insel zu einer Messerstecherei mit anderen Beteiligten gekommen. Bei einer Party zog ein 21-Jähriger ein Messer aus seiner Hosentasche und stach damit auf einen 16-Jährigen ein.

Der 21-Jähriger wurde bereits vor einigen Wochen verurteilt: Der junge Mann muss für drei Jahre und sechs Monate wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.