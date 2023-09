Meret Becker eröffnet die Theatersaison

Im Theater Lindau startet am Samstag, 30. September, um 19.30 Uhr die Theatersaison 2023/24 mit einem fulminanten Auftritt von Meret Becker. Gemeinsam mit ihrer Band The Tiny Teeth bringt Meret Becker eine Collage aus musikalischen Bildern und surrealen Liedern auf die Bühne.

In „Le Grand Ordinaire“ erzählen sie von Reisenden, von der Sehnsucht miteinander wegzulaufen, von Aufbruch und Flucht ‐ innen wie außen –, vom niemals Ankommen, von der Angst vor dem Fremden und der Angst vor dem Fremdsein. „Wiederkehrendes Thema ist ein Zirkus. Der Zauberer macht Tricks, zaubern tut das Publikum“, sagt Meret Becker. Was zunächst kitschig klingt, ist eine Tatsache: Der Zauberer manipuliert Gegenstände und nutzt die menschlichen Wahrnehmungsschwächen aus. Für das Publikum aber können Dinge im Raum schweben, verschwinden, wiederkommen und vieles mehr. Der Zuschauer ist der eigentliche Zauberkünstler. Die Band bedient sich des romantisch-bizarren Instrumentariums von Musikclowns: Spieluhr, Kinderklavier, Glasharfe und Singende Säge.

Meret Becker ist Berlinerin und stammt aus einer Künstlerfamilie, mit deutschen, dänischen und polnisch-jiddischen Wurzeln. Sie schreibt Konzeptalben und begibt sich in eigene Welten, die sich um Realitätsverschiebungen, Vergänglichkeit, die Liebe zu menschlichen Fehlern und unstillbare Sehnsüchte drehen. Dabei kreierte sie im Laufe der Jahre ihren eigenen Klangkosmos, dem man deutlich anmerkt, dass ihre musikalische Karriere einst im Varieté und den Cabarets Berlins begann.

Karten zu 12 Euro gibt es an der Theaterkasse, An der Kalkhütte 2a, direkt neben dem Haupteingang des Stadttheaters. Diese ist geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag: 10 bis 13.30 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag: 15 bis 17 Uhr; Telefon 08382/9113911, Mail an