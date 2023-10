Schon das Bühnenbild in seinen überdimensionierten Ausmaßen, die an ein Zirkuszelt erinnern, hat das Publikum ins Staunen versetzt. Wenn dann Schauspielerin, Sängerin und Multiinstrumentalistin Meret Becker mit ihrer The Tiny Teeth-Band die Szenerie betritt, ist es still im ausverkauften Saal des Lindauer Stadttheaters.

Sie gastierte am Samstagabend mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm „Le Grand Ordinaire“ in Lindau und bot 90 Minuten Schauspiel in extraordinärer Aufmachung.

Ganz in der Tradition des jährlichen Auftakts in die kommende Theatersaison ist es eine außergewöhnliche Darstellerin, der dieser Part gebührt. Dieses Mal die in Berlin lebende Meret Becker. Für Intendant Alexander Warmbrunn ist es die 13. Spielzeit, die er inmitten des Bühnenbildes aus Zirkus und Varieté ankündigte. In der Berliner „Bar jeder Vernunft“ habe er die Künstlerin zusammen mit Max Raabe erstmals erlebt.

Schauspielerin und Musikerin zugleich

„Was viele nicht wissen, ist, dass Meret Becker neben ihrer Film- und Theaterkarriere auch eine fantastische Musikerin ist.“ Womit er diesen Abend auch zum Anlass nahm, um auf die bereits sehr gut gebuchte Saison 2023/2024 zu verweisen und damit auf die Einzigartigkeit des Live-Events im Theater.

Still und leise betritt Meret Becker gemeinsam mit ihrer Band die Bühne. Gekleidet im weiträumigen weißen Tülldress klemmt sie sich ein übergroßes Cognacglas zwischen die Knie und zum tönenden Klang des Glasrandes setzt sie an zu „Was ich habe, will ich nicht verlieren. Die ich liebe, will ich nie verlassen. Leben will ich, wo ich nie gewesen bin.“ Dies in einer vollkommen unaufgeregten Nonchalance, die im diametralen Gegensatz zur Aussage der Liedzeilen steht.

Aufblasbarer Mops wirbelt durch die Luft

Um sie herum erwächst ein mystisch vernebelter Raum, der einen Hauch von Jenseits in sich birgt und von der ersten Spielminute an klar macht, dass ihre Inszenierung das Publikum in eine Welt außerhalb des Alltags entführt. Daran trägt ihre Band einen entscheidenden Anteil. Denn wer kann schon an einer Glasorgel, die Pianist Ben Jeger auf dem Klavier positioniert hat, den Klassiker „La vie en rose“ erklingen lassen.

Dazu gibt sich Becker als alternde, „gurgelnde“ Edith Piaf mitsamt aufblasbarem Mops, der immer wieder durch die Luft wirbelt ‐ immer dann, wenn sie in Rage gerät und das Leben so gar nicht rosa erscheinen will. Mit Buddy Sacher an Gitarre, Banjo und Mandoline, der Cellistin Marie-Claire Schlameus und der Performerin Laura Stokes entfalten sich verwunschene, dem Zirkus und dem Varieté entlehnten Pretiosen.

Als Ballerina meterhoch über der Bühne

Still wird es im Saal, wenn Becker sich ihres Tütüs entledigt und sich als Ballerina in einen meterhoch über dem Bühnenboden installierten Reifen schwingt. Denn sie ist auch Akrobatin, die fast auf beiläufige Weise beeindruckt. Ihr Spiel fasziniert mit einer längst überkommenen Vorstellung von Zirkus, wenn sie zu einem ihrer liebsten Instrumente greift, der Singenden Säge.

Zwischendrin ist sie Varieté-Künstlerin. Sichtlich der Zeit der 20er Jahre verhaftet, dem Surrealen und dem Dada mit einer Stimmbreite, die von lasziv, röhrend bis zu quietschig-quakend reicht. Dabei spielt sie, was gerade greifbar ist ‐ Kindertrompete, Melodika, Muschelhorn oder Homophone.

Sie erzählt auch, dass sie noch nie interessiert hatte, was sie kann und was nicht. Denn hätte sie getan, was sie konnte, hätte dieser Abend kein so außergewöhnliches Ende gefunden. Mit einem Trinklied aus der Feder ihres Bruders Ben Becker „und Harald Juhnke“, bei dem sie eine Flasche Bier auf ex hinunterkippt zu Liedzeilen wie „die Fahne, sie flattert uns aus dem Gesicht.“ Meret Becker versteht sich bestens auf Persiflagen.