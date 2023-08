Mehrgenerationen–Häuser und WGs für Jung und Alt sind in Großstädten beliebt, in Lindau aber noch die Seltenheit. Auch Frieder Fahrbach würde gern in einem Mehrgenerationen–Haus leben. Der Lindauer war schon vor rund zehn Jahren Gründungsmitglied bei Gemeinsam Wohnen in Lindau (Woge).

Auch nachdem dieses Projekt gescheitert ist, gibt er seinem Traum nicht auf. LZ–Redakteurin Yvonne Roither spricht mit ihm über das Wohnen der Zukunft und welche Fehler Wohngemeinschaften vermeiden sollten.

Herr Fahrbach, warum halten Sie an Ihrem Traum vom alternativen Wohnen fest?

Ich habe mein ganzes Leben lang in alternativen Wohnformen gelebt. Erst in einer Großfamilie, dann als klassischer WG–Student, später in einem Mehrgenerationenhaushalt. Das ist angesichts des begrenzten Wohnraumes ein Modell der Zukunft und hat viele Vorteile.

Zum Beispiel?

Es gibt ganz praktische Gründe. Warum soll beispielsweise jeder ein eigenes Gästezimmer haben, für die wenigen Male, wenn Besuch kommt? Da ist ein Apartment für Gäste die bessere Lösung. Es braucht auch nicht jeder ein eigenes Auto oder eine eigene Bohrmaschine.

Doch allein das ist es nicht: Solche kreativen Gemeinschaftsprojekte strahlen auch in die Umgebung aus, bringen soziale Rendite. Sie ziehen ökologisch und sozial engagierte Leute an, können ein kreatives Feld in der Umgebung schaffen, von dem auch andere Menschen profitieren.

Sie waren Ihrem Ziel schon mal sehr nah. Seit 2010 war Woge auf der Suche nach einem Haus mit kleinen Wohneinheiten und einem Gemeinschaftsraum. Mit Unterstützung des Stadtrates und der GWG hat die Woge ein Zuhause gefunden, 2016 sollte der Umzug sein. Aber es kam anders.

Es hätte eigentlich glücken können. Das Projekt wurde aber inzwischen offensichtlich aufgegeben. Ich bin schon früher ausgestiegen

Warum?

Ich wollte kein Senioren–, sondern ein Mehrgenerationenprojekt. Es hat sich aber zu einem relativ frühen Zeitpunkt eine Gruppe von Menschen gebildet, die alle über 55 Jahre waren. Wir hatten damals immer wieder Anfragen von Älteren, aber nicht von Jüngeren bekommen.

Der erste Junge unter den Älteren hätte sich da fehl am Platz gefühlt. Dabei waren auf unserem Logo damals extra auch Kinder drauf. Die Woge hat sich dann Richtung Seniorenwohnen entwickelt. Dagegen spricht nichts, aber ich wollte das nicht. Man wird miteinander alt und stirbt miteinander.

Gibt es etwas, was Sie aus dem Scheitern von Woge gelernt haben?

Eine soziale Gruppe braucht Zeit, um sich zu finden. Wichtig ist, dass man sich zusammensetzt, um gemeinsam ein Konzept und eine verbindliche Grundlage zu schaffen. In der Woge war das Konzept damals nicht verbindlich formuliert.

Die Folge war: Wenn neue Interessenten dazukamen, wurden wieder neue Varianten diskutiert. Das tat der Gruppenbildung nicht gut.

Wenn Menschen zusammen wohnen, wird es immer Diskussionen geben ...

Es gibt immer Phasen, wo man unterschiedliche Positionen aushandeln und lösen muss. Dazu braucht man ein gutes Management, man muss wissen, wie es funktioniert, dass man nicht über jede Entscheidung Ewigkeiten diskutiert, und einen guten, respektvollen Umgang pflegen. Kurzum: Man braucht eine gute Konfliktkultur.

Wie gelingt das?

Man muss im Vorfeld eine gute Gesprächskultur etablieren, um gemeinsam Konflikte lösen zu können. Die Gründung eines solchen Wohnprojektes ist oft ein Rausch, aber deswegen ist man noch keine echte Gemeinschaft.

Erst bei der Lösung von Konflikten und Krisen entwickelt sich eine verlässliche Gemeinschaft. Deswegen kommen viele Wohngemeinschaftsprojekte nicht ans Ziel.

Eine gute Gesprächskultur wünschen sich sicher alle. Sie sind als Therapeut darin geschult, aber wie soll das eine „normale“ WG meistern?

Es sollte ein Bestandteil der Etatplanung sein, dass man sich einen Mediator von Außen leistet. Ökologisch top zu sein, reicht nicht aus für eine Wohngemeinschaft.

Deswegen gefällt Ihnen der Ansatz von der Genossenschaft Quartier Vier, wo Sie Gründungsmitglied sind?

Ja, hier ist es nicht nur altersmäßig bunt gemischt, hier ist auch soziales Lernen ein elementarer Bestandteil.

Aber das Projekt der Wohngenossenschaft auf der Hinteren Insel ist nun erst einmal geplatzt. Gibt es schon neue, interessante Immobilien?

Lindau ist ein besonders schwieriges Pflaster. Es gibt keine leerstehenden Industrieflächen, wie in Wangen das ehemalige Erba–Gelände, und der Baugrund ist fast unbezahlbar. Deshalb haben wir unsere Scheinwerfer jetzt schon weiter gestellt. Auch eine Zwischennutzung für Objekte, die nicht verkauft, aber nicht dauerhaft vermietet werden sollen, kommt infrage.

Uns ist kein altes Bestandsgebäude zu schade, man kann aus allem etwas machen. Das macht auch ökologisch und klimapolitisch Sinn, statt immer neu zu bauen. Wir freuen uns, wenn uns jemand so etwas anbietet.