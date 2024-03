Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 16.30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14.00 Uhr, kam es im Bereich des Hammerwegs und der Rickenbacher Straße zu Sachbeschädigungen an drei Fahrzeugen. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Ein Audi Cabriolet und ein Smart waren demnach im Hammerweg abgestellt. Nach Rückkehr zu ihren Fahrzeugen stellten die Geschädigten fest, dass an beiden Fahrzeugen die Fahrerscheiben und die Frontscheibe des Smart beschädigt wurden. An einem dritten Fahrzeug, einem Renault, der in der Rickenbacher Straße Höhe Hausnummer 106 abgestellt war, wurde ebenfalls die Scheibe auf der Fahrerseite beschädigt.

Die Beamten gehen derzeit von blindwütigem Vandalismus aus. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wurde mit 2.500 Euro angegeben.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 9100 in Verbindung zu setzen.