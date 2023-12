Bald hält in Lindau-Reutin zweimal mehr am Tag ein ECE (Euro City Express). Ab Sonntag, 10. Dezember, fährt ein weiteres Zugpaar zwischen München und Zürich und umgekehrt.

Somit gebe es dann in jede Richtung täglich sieben Verbindungen, schreibt eine Bahn-Sprecherin auf LZ-Anfrage. Der zusätzliche Zug fährt um 10.54 Uhr in München los, ist um 12.52 Uhr in Lindau-Reutin und kommt um 14.27 Uhr in Zürich an.

Auf dem Rückweg fährt der Zug um 15.33 Uhr in Zürich los, ist um 17.10 Uhr in Reutin und kommt um 19.04 Uhr in Zürich an. „Damit besteht auf der Achse tagsüber nun ein durchgehend zweistündliches Fahrtenangebot“, so die Sprecherin.