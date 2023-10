Lindau

Mehr Schotter für Steinmetz-Azubis

Bekommen jetzt mehr Lohn in der Ausbildung: Steinmetze. (Foto: IG BAU )

Jeden Stein umdrehen ‐ und das zum Beruf machen: Steinmetzbetriebe im Landkreis Lindau am Bodensee gehören zu einer Nische im Handwerk, die für den Nachwuchs attraktiver werden will. Denn wer eine Ausbildung im Steinmetzhandwerk macht und in einem Betrieb arbeitet, der fair nach Tarif bezahlt, bekommt jetzt mehr Geld: Im ersten Ausbildungsjahr gibt es 890 Euro pro Monat.

