Ein 73-Jähriger ist am Samstagabend in Lindau von der Straße abgekommen und eine Böschung hochgefahren. Er verletzte sich nur leicht, wurde aber ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein hoher Schaden.

Der Mann fuhr laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf der Friedrichshafener Straße in Richtung Bodolz. Auf Höhe der AOK Lindau sei er aufgrund eines medizinischen Problems rechts von der Straße abgekommen und blieb in einer Böschung hängen.

Feuerwehr muss Auto öffnen

„Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war der Mann wieder bei Bewusstsein und kam leicht verletzt mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus“, heißt es weiter.

Auch die Feuerwehr war vor Ort und half dabei, das Auto zu öffnen. Bis zur Bergung des Autos wurde die Friedrichshafener Straße für etwa zwanzig Minuten gesperrt.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.