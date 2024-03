Maya will eine Einzelprinzessin sein

Die Katze mit dem Namen Maya wurde im Februar im Tierheim abgegeben, da die Besitzerin ein Baby bekommen hatte. Die getigerte Katze ist eine Wohnungskatze und war bisher einen Balkon gewohnt. Sie trinkt gerne Wasser aus der Gießkanne und ist verschmust, wenn sie es will.

Die gesprächige, hübsche Samtpfote liebt Höhlen, in denen sie ihre Ruhe hat und will im neuen Zuhause gerne Einzelprinzessin sein. Maya ist am 22. Oktober 2020 geboren und ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, geimpft und tätowiert. Maya sollte in einen Haushalt ohne Kinder kommen. Sie ist auch ein kleiner Fleischgourmet, besonders wenn es Hähnchen oder Rinderhackfleisch gibt. Im neuen daheim würde sie sich über Balkon, abgesicherten Garten oder Terrasse freuen. Tierfreunde die sich für die Maya interessieren und sie verwöhnen wollen, können sich mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen.

