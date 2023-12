Maximilian Miller wechselt fest nach Kempten

Vor der Saison den oberligainternen Wechsel vom Höchstadter EC zu den EV Lindau Islanders vollzogen, ergab sich bei Maximilian Miller eine gravierende Änderung der beruflichen Situation: Er absolviert in Kempten ein Meisterstudium, daher statteten die Islanders den 21-Jährigen auch mit einer Förderlizenz für die Sharks aus, die es ihm ermöglichte in der Eishockey-Bayernliga zu trainieren und zu spielen. Nun gaben die beiden Vereine bekannt, dass Miller fest nach Kempten wechselt.

Vom ersten Moment „super angekommen“

„Ich habe in den letzten Wochen intensiv mit Max über seine Zukunft gesprochen. Wir haben uns dann, auch in Absprache mit den Lindau Islanders, darauf geeinigt, dass er ab sofort ein fester Bestandteil der Sharks wird und somit auch offiziell an die Iller wechselt“, sagt Ervin Masek, Sportlicher Leiter des Bayernliga-Dritten ESC Kempten. „Max fühlt sich in seiner Heimatstadt und bei den Sharks sehr wohl. Er ist auch vom ersten Moment an super in der Kabine angekommen und aufgenommen worden.“

„Wir wünschen ihm und den Sharks einen weiterhin guten Saisonverlauf in der Bayernliga“, schreiben die Islanders mit dem Wissen, dass die Kemptener momentan wenig zu klagen haben. „Die Entwicklung bei den Sharks ist bis dato sehr gut“, so der EVL.

Dass die Allgäuer mit 30 Punkten hinter dem TSV Erding und dem TSV Peißenberg in ihrer Liga gerade Platz drei einnehmen, liegt auch an Miller, der letztlich nur zwei Pflichtspiele für die Lindauer absolvierte. In 14 Begegnungen erzielte der Stürmer sieben Treffer selbst und bereitete acht weitere vor. „Max hat sich in kürzester Zeit hervorragend in die Mannschaft integriert. Mit der für sein Alter schon unheimlich intelligenten und abgeklärten Spielweise soll er einer der Grundsteine für das Fundament der Sharks in den nächsten Jahren werden“, heißt es seitens des ESC Kempten.

Masek ist froh, dass Miller auch schon für die Saison 2024/2025 unterschrieben hat. „Kontinuität im Kader ist ein wichtiger Faktor, um auch zukünftig erfolgreich in der Bayernliga Eishockey zu spielen“, meint der Sportliche Leiter.

„Tag der Vereine“ gegen Deggendorf

Zum nächsten Heimspiel am Freitag um 19.30 Uhr veranstalten die EV Lindau Islanders im Oberligaspiel gegen den Deggendorfer SC, erstmals wieder seit 2019 einen „Tag der Vereine“. Vereinsverantwortliche und ehrenamtliche Helfer von Lindauer Einrichtungen sind eingeladen, das Duell zwischen den Eishockeyteams des EVL und dem DSC mitzuverfolgen. „Der Tag der Vereine ist für uns nur drei Tage nach dem offiziellen ,Tag des Ehrenamts’ am 5. Dezember, Grund diesen entsprechend zu würdigen. Hier wollen wir unseren ehrenamtlichen Vereinskollegen und Vorstandskollegen unseren Respekt zollen. Ohne Ehrenamt gäbe es keine Vereine, ohne Vereine hätten wir kein sportliches Zuhause für unsere Kinder und die Städte würden viele Sozialarbeiter verlieren“, betont Bernd Wucher, Erster Vorsitzender der EV Lindau Islanders, und hofft auf regen Zuspruch der Aktion.

Lindauer Vereine, welche die Islanders noch nicht erreichen konnten, hinterlegt der EVL bis zu fünf Freikarten, die von Funktionären und/oder ehrenamtlichen Helfern des entsprechenden Vereins eingelöst werden können. Der Einlass startet ab 18.30 Uhr. Die Vereine sollen bei ihren ehrenamtlichen Funktionären nachfragen, wer Interesse an den bis zu fünf Stehplatzfreikarten hat. Per Mail ([email protected]) melden müssen sich die Vereine bis Donnerstagabend mit der entsprechenden Personenanzahl und den Namen (Vorname, Nachname, Verein).