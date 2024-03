Maxi Schafroth blickt diesmal bis nach München

Kabarettist Maxi Schafroth ist am Sonntag, 7. April, ab 18 Uhr mit einer Zusatzvorstellung in der Inselhalle Lindau zu Gast. Mit seinem Programm „Faszination Bayern“ bringt er Kleinkunst auf die Bühne. Einlass und Abendkasse öffnen ab 17.15 Uhr.

Nach seinem ersten Soloprogramm „Faszination Allgäu“ setzt der Kabarettist Maxi Schafroth seine bizarre Beobachtungsreise nahtlos fort. „Faszination Bayern“ ist der zweite Meilenstein seiner von langer Hand geplanten Kabarett-Trilogie. Die Idee dazu hatte Schafroth nach eigener Aussage im Alter von sieben Jahren beim Berühren des elektrischen Weidezauns in Gumpratsried bei Eggisried. „Das war bewusstseinserweiternd!“, so Schafroth, der im Rahmen seiner IHK Lehre zum Bankkaufmann auch eine solide Kabarettausbildung genossen hat.

In „Faszination Bayern“ geht die Reise heraus aus dem strukturschwachen Allgäuer Raum, über den Lech, bis in die gelobte Universitätsstadt München. Dort begegnet Maxi Schafroth Starnberger Zahnarztkindern in Geländewagen, Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen und hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen. Von der BayWa Ottobeuren bis zum Manufactum Gummistiefel-Regal am Münchner Marienhof, Maxi Schafroth bringt die Vielseitigkeit des flächenmäßig größten Bundeslandes näher und tritt als bundesweit agierender Kulturcoach für Toleranz und Miteinander ein.

Begleitet wird er auch in „Faszination Bayern“ wieder von Herz und Verstand und vor allem von seinem kongenialen Gitarristen und Hofnachbarn Markus Schalk. Je nach zeitlicher Verfügbarkeit schließt sich der Kinderchor der Jungen Union Miesbach der Veranstaltung an.

Karten für dieses Zusatzkonzert für einen sehr unterhaltsamen Abend von und mit Maxi Schafroth gibt es ab sofort beim Ticketvorverkauf Lindaupark, Telefon 08382/277560, bei der Touristinfo Lindau, Telefon 08382/8899900, bei Südfinder-Ticket, Telefon 0751/5691557) oder bei der Kleinkunstbühne Memmingen unter