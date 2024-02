Sie waschen im Urwald von Sumatra Elefanten, fliegen in Bali auf einer Riesenschaukel über Reis-Terrassen und bestaunen in Neuseeland Pottwale: Sieben Monate sind der damals fünfjährige Max und sein Papa Axel Scherübel auf Weltreise. Ein Abenteuer, das die beiden Lindauer nie vergessen werden. Und das nun viele große und kleine Leser miterleben können.

Mit dem Motorrad durch Afrika oder mit dem Rad durch China: Axel Scherübel ist kein Mann für Pauschalreisen. Immer wieder zieht es den Oberbayer mit dem Rucksack in die Ferne: In den 80er-Jahren arbeitete er sogar einige Jahre in Singapur, Malaysia und Thailand, bevor er in Deutschland eine Ausbildung machte.

Als Scherübel, der beim BR als Produktionsleiter tätig war, mit über 40 Jahren noch ein Studium abschloss, wollte er sich belohnen: Diesmal sollte es mit dem Motorrad durch Syrien, Iran und Indien gehen. Doch der Krieg in Syrien und die Liebe machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Ohne Max fahre ich nicht. Papa Axel

Jetzt waren andere Dinge wichtiger: Axel Scherübel wurde Vater, Max kam auf die Welt. Die Familie lebte im oberbayerischen Landkreis Miesbach. Als die Beziehung zu seiner Partnerin zerbrach, schlug sie ihm vor, die verpasste Reise nachzuholen. Doch für Axel Scherübel war klar: „Ohne Max fahre ich nicht.“

Die Mama gibt ihren Segen. Ein Jahr vor der Einschulung darf Max mit seinem Papa auf Weltreise gehen. „Dass sie mir ihr Kind anvertraut hat, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Scherübel. Er weiß, dass das für die Mutter alles andere als einfach war, auch wenn von Anfang an feststand, dass sie die beiden über Weihnachten besuchen werde.

Max packt seinen Rucksack: Sein Kuschel-Biber darf mit, aber auch der Zuckerhut aus der Vorratskammer. Schließlich will er den mit dem Zuckerhut in Rio de Janeiro vergleichen.

Zwei Tracker sichern den Fünfjährigen

Für Vater und Sohn beginnt im November 2018 das Abenteuer ihres Lebens. Sie sind sieben Monate unterwegs. Max trägt zwei Tracker am Körper, einer ist mit einer Homepage verbunden, auf die seine Mutter Zugriff hat. Außerdem trägt der Fünfjährige ein Armband mit Notruffunktion. Damit er abgesichert ist, „falls mir was passiert wäre“.

Denn es wird auch diesmal kein All-Inclusive-Urlaub. Vater und Sohn bereisen vier Kontinente und 17 Länder, schlafen in Jugendherbergen, bei Freunden, aber auch im Auto und im Zug. In Vietnam sind sie mit einem Motorroller unterwegs.

Auf Sanddünen surfen

Und sie sammeln unglaubliche Erlebnisse: In Sumatra begegnet Max Orang Utans, er saust im Süden Brasiliens auf Boards Sanddünen hinunter und wandert in Südafrika auf den Tafelberg. Für Axel geht an der Küste von Neuseeland ein Wunsch in Erfüllung: Er sieht Wale. „Davon habe ich so lange geträumt“, sagt Scherübel.

Tausende von Fotos und Videos halten fest, was sie erlebt haben. Und doch kommen sie nie an die realen Momente ran, die Vater und Sohn gemeinsam erleben. Auch Worte dafür zu finden, fällt schwer: „Es war unglaublich“, sagt Axel Scherübel immer wieder.

Zwei brenzlige Situationen

Es gibt auch brenzlige Situationen. Als sie von den Victoriafällen, den größten Wasserfällen Afrikas, zurückkehren, ist ein aggressiver Elefant in der Nähe. Sie haben Glück: „Ein Mann hat uns dann auf seinem Pickup aufgeladen“, erzählt Scherübel. Mulmig ist ihm auch nach einer Zwischenlandung in Reunion, als sie mitten in der Nacht aus dem Flughafen geschmissen werden. „Dann waren Max und ich allein in der Nacht“, sagt er. Mit „finsteren Gestalten“.

Weil er ein ungutes Gefühl hat, klettert er mit dem Fünfjährigen über den Flughafenzaun. Die Nacht verbringen sie auf der Ladefläche eines Lotsenfahrzeuges. „Max hat gemerkt, dass ich Angst hatte“, sagt Scherübel. Geschlafen habe der Fünfjährige trotzdem gut. Er nicht.

Auf ihrer Reise lernen sie viele Menschen kennen, Max freundet sich schnell mit einheimischen Kindern an und spielt mit ihnen. Doch irgendwann vermisst Max seine Mama und Freunde zuhause. „Da wussten wir, dass unsere Weltreise zu Ende geht“, sagt Scherübel.

Träume in der Pandemie

Als sie zurück sind, dauert es nicht lange und die Pandemie erreicht Deutschland. Als Reiseveranstalter und Scout für Filmlocations kämpft Axel Scherübel mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sein Trost: „Max und ich haben nur von unserer Reise geträumt“, sagt er. Es entsteht die Idee, ein Buch daraus zu machen. Die Arbeitsteilung: Max erzählt, der Papa schreibt auf.

2021 ziehen die beiden nach Lindau - und bringen hier ihr Buchprojekt zu Ende. Herausgekommen ist „Max entdeckt die Welt“, ein buntes Kinderbuch, das im Comicstil gehalten ist. Gerhard Schlegel hat die beiden Weltenbummler und ihre Abenteuer sympathisch gezeichnet.

In der Fantasie verreisen

Die kleinen Leser gehen mit Max auf Weltreise: Sie begleiten ihn zu den Walen, Wellenfelsen und Wasserfällen und erleben mit, wie er über einen einsamen Sandstrand galoppiert. Axel Scherübel versichert: „Das Buch erzählt bis auf winzige Details die Realität.“ Auch wenn eine solche Reise für viele Familien nicht möglich sei: Man kann auch in der Fantasie verreisen, lautet die Botschaft.

Max sei „sehr zufrieden“ mit seinem Buch. Er ist inzwischen zehn Jahre alt und geht aufs Bodensee-Gymnasium. Sie fühlten sich in Lindau sehr wohl, sagt Scherübel. „Hier haben wir eine neue Heimat gefunden.“ Und nicht nur bei ihrem Buchprojekt Unterstützung bekommen.

Das nächste Projekt steht schon fest

Irgendwann wollen Vater und Sohn wieder eine große Reise machen. Vielleicht mit dem Fahrrad. Doch während hier noch nichts Näheres geplant sei, stehe das nächste Buch-Projekt schon fest. Dann soll Max zeigen, was er so alles am See erlebt. Denn auch in der neuen Heimat gibt es viel zu entdecken.

„Max entdeckt die Welt. Wale, Wellenfels und Wasserfälle“ von Max und Axel Scherübel, illustriert von Gerhard Schlegel, Druckerei Kleb, 29 Euro. Das Buch ist in Lindauer Buchhandlungen erhältlich.