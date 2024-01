Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat wieder einen Streik angekündigt. Er dauert von Mittwoch, 24. Januar, 2 Uhr, bis Montag, 29. Januar, 18 Uhr. Auch die Bodenseeregion ist davon betroffen.

Auch dieser Streik werde sich „wieder massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Die Arbeitsniederlegung bei DB Cargo beginne sogar schon am Dienstag, 23. Januar, ab 18 Uhr.

Es werde wieder einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten, aber verlässlichen Angebot geben. Bei vorherigen Streiks sei es im Notfallplan „nur vereinzelt“ zu Zugausfällen gekommen.

Keine Züge bei der BOB

„Wir gehen davon aus, dass der Streik auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn voll trifft“, schreibt Unternehmenssprecher Sebastian Dix. Fahrgäste sollten demnach damit rechnen, dass keine Züge der BOB fahren.

Wenn Züge doch unterwegs sein sollten, kommunizieren wir das am jeweiligen Tag kurzfristig. Sebastian Dix

Zwar sei beim letzten Streik überraschend doch ein Zug unterwegs gewesen, wodurch sich auf der Strecke Friedrichshafen-Ravensburg-Aulendorf ein Zweistundentakt ergeben habe. Ob das wieder der Fall sei, sei aber erst am jeweiligen Streiktag klar, weil erst dann klar sei, welcher Triebfahrzeugführer zum Dienst erscheine und wie der jeweilige Disponent ihn einteile.

Die Fahrgäste könnten sich auf der Internetseite der BOB oder in den jeweiligen Apps informieren, ob und welcher Zug fährt. „Wenn Züge doch unterwegs sein sollten, kommunizieren wir das am jeweiligen Tag kurzfristig“, so Dix.

E-Netz Allgäu bei vergangenen Streiks immer wieder unterbrochen

Das Bahnunternehmen Go-Ahead, das unter anderem auf der Strecke zwischen Lindau und München aktiv ist, ist von den GDL-Streiks nicht direkt betroffen, wie es schreibt. „Denn Go-Ahead konnte sich für sein Betriebspersonal mit der GDL auf einen Tarifabschluss einigen“.

Es könne dennoch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen, etwa wenn Infrastruktureinrichtungen der DB bestreikt werden, oder wenn Lokführer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankommen.

So sei bei vergangenen Streiks der Zugverkehr im E-Netz Allgäu zwischen Buchloe und Lindau durch streikende Fahrdienstleiter der DB immer wieder unterbrochen worden. Auch Go Ahead empfiehlt Fahrgästen, sich vorab online zu informieren.